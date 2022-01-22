طولي وافردي شعرك بخلطة طبيعية سحرية لشعر طويل وكثيف وناعم بسرعة الصاروخ

بعضنا يعاني من الشعر المجعد والمتساقط بإستمرار مما يؤدي إلى قصره، الأمر الذي يجعل الفتيات ينزعجن من شكلهن لذلك يبحثن عن خلطات طبيعية لتعمل على تنعيم وتطويل الشعر، وذلك ليبتعدو عن الأنواع المختلفة من كريمات العناية بالشعر والتي غالباً ما تكون مضرة بفتلة الشعر مما يؤدي مرة أخرى إلى تساقطه بل وتؤدي إلى جفافه، لذلك يمكن إستخدام الوصفات السحرية التي سنقوم بعرضها عليك لتجعلي شعرك طويل وناعم وكثيف.

وصفة سحرية لتطويل وتنعيم الشعر

هناك مجموعة من الخلطات السحرية المختلفة والتي تعمل على تطويل الشعر وجعله ناعم كالحرير، والتي سنقوم بعرضها عليك.

وصفة البصل لتطويل وتنعيم الشعر

يعتبر البصل من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في علاج الشعر من التساقط كما يعمل على تنعيمه، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

حبة من البصل الأحمر.

ثلاث فصوص متوسطة من الثوم المقشر.

نصف لتر من الماء الفاتر.

ستة ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من السدر المطحون.

ست ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

ست ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

الطريقة:

في قدر ضعي نصف لتر الماء، ثم ضعيه على النار.

قطعي الثوم والبصل بعد تقشيرهم وغسلهم، ثم قومي بوضعهم في الماء.

إتركيهم حتى يتم الغليان جيداً.

قومي بتصفية الماء من الثوم والبصل.

خذي الماء وضيفي إليها زيت جوز الهند، وزيت الخروع.

قومي بإضافة السدر المطحون مع التقليب المستمر.

إتركي الخليط ليبرد.

قومي بوضع كمية من الخليط على شعر وغلفي شعرك به من كل الجوانب وحتى فروة رأسك.

إتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

قومي بغسل شعرك جيداً وكرري الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

وصفة الثوم للشعر

إستخدمي الثوم لتجعلي شعرك ناعم خلال أسبوع وطويل كما تريدين، بالطريقة التالية:

المكونات:

رأس من الثوم المقشر.

علبة متوسطة الحجم من الزبادي البلدي.

الطريقة: