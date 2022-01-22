طريقة عصير البطيخ بالنعناع المنعش حضريه الآن في بيتك في 5 دقائق فقط

طريقة عصير البطيخ بالنعناع ، بعض الأوقات نريد أن نتناول مشروبات طبيعية تساعد في شعورنا بالترطيب، ومختلفة عن التي تعودنا عليها، والأهم أن تحتوي على مواد وعناصر أساسية تساعد على تعزيز الصحة، لذا اليوم فكرنا في تقديم طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع، الذي أصبح من أفضل المشروبات الطبيعية التي تشعر بالانتعاش وأيضًا تساعد في جعل الأطفال يبتعدون عن تناول المشروبات الغازية والتي تحتوي على السكر الصناعي، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع في البيت، بطعم أفضل من طريقة أشهر المحلات والمقاهي.

طريقة عصير البطيخ بالنعناع

المكونات

4 شرائح من البطيخ مقطعة بدون بذور.

عصير ثمرة من الليمون.

من 5-6 أوراق نعناع طازجة.

سكر حسب الرغبة ويمكن استبداله بالعسل.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير

أضيفي كلًا من البطيخ + عصير الليمون + النعناع في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات معًا حتى تصبح مزيج واحد.

ثم اتركي الوعاء في الثلاجة حتى يصبح بارد تمامًا.

أضيفي العسل مع مكعبات الثلج عند التقديم.

الوصفة الثانية

تعتبر تلك الوصفة هي أكثر الوصفات التي يعتمدها الكثير من المحلات والمقاهي، لأنها تساعد في الحصول على السعرات الحرارية المناسبة، وأيضًا يصبح مناسب لأصحاب مرض السكر لمقاومة الأنسولين:-

360 جرام من البطيخ مقطع شرائح بدون بذور.

عدد زجاجتين من المياه المعدنية.

بعض من أوراق النعناع الطازج.

طريقة التحضير

ضعي كلًا من المياه المعدنية مع قطع البطيخ في وعاء الخلاط.

اخلطي مكونين معًا ويمكنك إضافة عصير الليمون حسب الرغبة.

ثم ضعي أوراق النعناع في آخر خطوة ثم تزيين كوب التقديم بأوراق النعناع.

أسهل طريقة لتحضير العصير

يمكنك تحضير عصير البطيخ في خلال 5 دقائق لتقديمه لضيوف الغفلة، أو لإسعاد الأطفال وتناوله بدلًا من العصائر الصناعية

شرائح من البطيخ.

سكر حسب الرغبة.

عصير ليمون.

أوراق النعناع

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير