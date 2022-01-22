نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مشروب سحري لتنظيف الكلي والتخلص من السموم لن تصدقي النتيجة عند تناول كوب واحد منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكلى لها وظيفة مهمة جدًا في الجسم، وهي تنظيف وتنقية الجسم من السموم، ولذلك فإذا تعطلت الكلى لو لحظات فسوف تؤدي الكثير من المشاكل في الجسم، وعلى الرغم من أن الكلى تساعد في تنظيف الجسم كله ألا إنها ليست قادرة على تنظيف ذاتها، لذلك فلابد من اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تنقية الكلى من وقت لآخر حتى تعمل بأفضل شكل، ومن أهم هذه الوصفات ما سوف نعرضه لكم الان.

وصفات لتنقية الكلى من السموم

هناك بعض الوصفات المكونة من مواد طبيعية التي لها دور فعال في تنقية الكلى بشكل فعال، وتساعد على تأديه مهامها على أكمل وجه ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

تناول الخضروات الورقية

تعمل الخضروات الورقية عند تناولها بشكل يومي على تنظيف الكلى من السموم، وتنقية الجسم كله، ومن أهم هذه الأوراق الخضراء مثل السبانخ، والخس والجرجير ايضًا، ويتم تناولها أما عند نضجها مثل اوراق السبانخ، أو تناولها مباشرًة مثل الخس.

مشروب الشمندر

الشمندر من المواد الطبيعية التي تحتوي على البيتين، والذي له دور فعال في تقليل ومقاومة تكون الحصوات على الكلى، كما أنه من المشروبات التي تساعد إزالة الشوائب التي قد تتراكم على الكلى، ويساعد في تنشيط أداء الكلى الوظيفي بشكل أفضل، وطريقة تجهيزه كالآتي:

يتم غلي ملعقتين من الشمندر، على كوب من الماء.

يترك لمدة ربع ساعة الشمندر في الماء بعد غليه يغطي.

يتم تناوله بعد مرور هذه المدة، ويفضل تناوله على الريق.

تناول عصير الليمون المركز

عصير الليمون من الحمضيات التي تساعد في تنظيف الكلى من السموم خاصتًا إذا تم تناوله بشكل يومي ويساعد عصير الليمون في حماية الكلى من تكون الحصوات، وطريقة تناوله كالآتي:

عصير ثلاث ليمونات على كوب من الماء الدافيء.

ويمكن تحليته حسب الرغبة ويتم تناوله كل صباح.

تناول البقدونس

البقدونس من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من البول، ولذلك فهو من أهم المواد التي تساعد في تنشيط الكلى، والتخلص من السموم المتواجدة في الكلى، وطريقة تناول البقدونس كالتالي: