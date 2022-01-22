بكيلو لبن أعملي الجبنة الرومي على أصولها بطريقة ناجحة ومقادير غير مكلفة وبطعم المصانع وتحدي

تعتبر الجبنة الرومى من الاجبان المحببة والخفيفة لدى معظم الأشخاص، حيث أنها تدخل في معظم الوصفات والاكلات اليومية بالإضافة إلى أنها وجبة غذائية لأنها تحتوى على الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان ويحتوي على نسبة فيتامين(ا) الذي يساعد في الحفاظ على سلامة العين، وتحتوي أيضاً على فيتامين(ب) المفيد للجسم بشكل عام، تعد الجبن الرومى من اللبن البقري لذلك يعتمد لونها بدرجة لون الحليب البقري، نتحدث في هذا المقال على تحضير الجبن الرومى بالمنزل بأقل التكاليف وأكثر نظافة وأمان، حيث أن تحضيرها يستغرق وقتا طويلا إلا أنها ستكون أفضل من الجاهزة.

طريقة تحضير الجبن الرومى في المنزل:-

المقادير:-

كيلو من الحليب كامل الدسم.

علبة من الزبادى.

ثلث كوب ماء مثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فلفل أسود حب.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار يوضع الحليب ويترك حتى الغليان.

يضاف إلى الحليب كوب الزبادى ويقلب جيدا.

يرفع الوعاء من على النار ونضع الماء المثلج مع الملح والفلفل الأسود وتضاف القشطة وتقلب جيدا للحصول على قوام ناعم.

نقوم بإحضار قطعة من القماش الشاش ونضع بها الجبن ونضغط حتى نتخلص من الماء الموجود بها ونقوم بوضع الشاش بالجبن على مصفاة ونضغط بشيء ثقيل عليها للتأكد من التخلص من الماء الزائد بالجبن.

يوضع الجبن فى قالب ويرش الفلفل الاسود الحب ويحفظ فى الثلاجة حتى يتجمد .

بعد التجميد يقطع الجبن إلى شرائح رفيعة وتقدم.

توضع في طبق التقديم وبجانبها الخبز البلدى الطازج أو الخبز الفينو أو التوست ومعها شرائح من الخضار.

طريقة تحضير الجبن الرومى بالبطاطس:-

المقادير:-

كيلو من الحليب كامل الدسم.

علبة من الزبادى.

ثلث كوب ماء مثلج.

٢ ثمرة من البطاطس المهروسة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فلفل أسود حب.

ملعقة كبيرة من القشطة.

طريقة التحضير:-