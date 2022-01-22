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عمر شويل - جدة بعجينة طرية ومظبوطة أعملي المعجنات الهشة والخفيفة بأشكال كثيرة ومختلفة - ثقفني
نجد أن المعجنات والفطائر هي من أهم الأكلات التي تحتاج الى ربة المنزل إلى تقديمه التنوع في الاكلات، وتعد المعجنات من التي يحبها يتناولها الكبار والصغار بشكل دائم، فتنوع ربة المنزل في تقديم المعجنات والفطائر بااشكال وصفات متنوعة ومختلفة وتستخدم بإعدادها عنصر الدقيق هو عنصر أساسي، وتعد المكونات المعجنات بابسط المكونات التي تكون متوفرة لدينا في المنزل.
مكونات عمل المعجنات بأشكال متعددة
- كوبين كبيرتين من الدقيق الأبيض.
- كوبين كبيرتين من الماء الدافىء.
- ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- رشة صغيرة من ملح الطعام.
- رشة صغيرة من السكر الأبيض.
طريقة التحضير
- نقوم بإذابة ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية في الماء الدافئ في وعاء صغير ونقلبها جيدا.
- نحضر وعاء ونضع به كوبين كبيرتين من الدقيق الأبيض ونضيف عليه رشة صغيرة من ملح الطعام ورشة صغيرة من السكر الأبيض و ندمجهم مع بعض.
- نخلط في اناء صغير نصف كوب من الزيت النباتي وكوبين كبيرتين من الماء الدافئ ونضيف عليهم كوب من الحليب السائل ونخلطهم مع بعض.
- نضع جميع المكونات علي بعض من الدقيق ومكونات الزيت والحليب والخميرة ونعجنه مع بعض لمدة عشرة دقائق حتى تصبح عجينة متماسكة لينة.
- نترك العجينة حتى يتم اختبارها لمدة لا تتجاوز عن ثلث ساعة حتى ترتاح العجينة.
- نقوم بتقطيع العجينة الى قطع صغيرة تكون على هيئة كور صغيرة ونفردها ونضع بااي حشو مثل الجبنة اي نوع من الجبن مثل الجبنة البيضاء او الجبنة الشيدر او نضيف إليها حشو الزعتر وجبنة الموتزاريلا.
- نقوم بغلق العجينة جيدا ونفردها ثم نطبقها بعدة طبقات وندهنها بقليل من الزبدة من على الوجه.
- ناتي بصاج كبير ونقوم برش العجينة بها ونلاحظ ترك المسافات فيما بينها وتكون الصاج مدهون من الأسفل حتى لا يمكن لاصق المعجنات بها.
- نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة 150 درجة مئوية ونتركه حتى يسخن و ترتاح العجينة.
- نضع الصاج بالعجين داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ونتركها تقريبا لمدة ثلث ساعة حتى يتم نضجها وتسويتها من جميع جوانبها.
- نخرج الصينية ونتركها قليلا لتبرد ونبدأ في رصيها في طبق مسطح للتقديم.
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