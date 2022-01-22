بعجينة طرية ومظبوطة أعملي المعجنات الهشة والخفيفة بأشكال كثيرة ومختلفة

نجد أن المعجنات والفطائر هي من أهم الأكلات التي تحتاج الى ربة المنزل إلى تقديمه التنوع في الاكلات، وتعد المعجنات من التي يحبها يتناولها الكبار والصغار بشكل دائم، فتنوع ربة المنزل في تقديم المعجنات والفطائر بااشكال وصفات متنوعة ومختلفة وتستخدم بإعدادها عنصر الدقيق هو عنصر أساسي، وتعد المكونات المعجنات بابسط المكونات التي تكون متوفرة لدينا في المنزل.

مكونات عمل المعجنات بأشكال متعددة

كوبين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

كوبين كبيرتين من الماء الدافىء.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب واحد من الحليب السائل.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

رشة صغيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير