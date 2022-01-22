أعملي مشروب السحلب على أصوله بقوام ومذاق مظبوط ألذ مشروب شتوي هيدفيكي جداً

يعد السحلب من اجمل المشروبات الساخنة التى نتناولها فى فصل الشتاء، وهو من المشروبات المعروفة والمفضلة لدى بلاد الشام، وهو ايضآ يساعد على تدفئة الجسم ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، وهو من المشروبات الغير مكلفة فى تحضيرها، مما ادى الى وجودة فى كل منزل، وهو من المشروبات التى تتمتع بالرائحة الطيبة والمذاق الرائع، حيث انه يحبه الكبار والصغار، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة تحضيرة فى المنزل فى ٥دقائق.

طريقة عمل بودرة السحلب

المكونات

١كوب من السكر البودرة.

١كوب من من نشا الارز.

١كوب من الحليب البودرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من السمسم الابيض.

معلقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

٣معالق من نشا الذرة.

٢معلقة كبيرة من السودانى المجروش.

الطريقة

نحضر وعاء عميق ونقوم بتجفيفة تمامآ بمنشفه قطنية حتى نتأكد من عدم وجود اى نقطة ماء فى داخل الوعاء.

نضع فى الوعاء السكرالبودرة مع نشا الذرة ونشا الارز والحليب البودرة ونقلب جيدآ.

نضف إليهم السمسم وجوز الهند والسودانى والفانيليا ونخلطهم حتى تتجانس جميع المكونات بشكل جيد.

نحضر برطمان محكم الغلق ويفضل ان يكون زجاجى ونتأكد من تجفيفة جيدآ.

نضع فى البرطمان خليط بودرة السحلب ونقوم بغلق البرطمان جيدآ.

طريقة عمل مشروب السحلب الساخن

المكونات

١كوب من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من السكر.

٢معلقة كبيرة من بودرة السحلب.

معلقة كبيرة من ماء الورد حسب الرغبة.

للوجه

قرفة ناعمة.

مكسرات مجروشة.

الطريقة

فى قدر على نار متوسطة نضع الحليب السائل حتى يدفى.

نضف إليه السكر وبودرة السحلب ونقوم بخفقهم بمضرب يدوى حتى لا يتكاتل.

نهدئ النار ونستمر فى التقليب حتى الغليان.

نضف اليه ماء الورد ويرفع من على النار.

نحضر كاسات التقديم ونسكب فيها مشروب السحلب ساخنآ.

نضف الى الوجة قليل من القرفه مع المكسرات المجروشة حسب الرغبة.

فوائد السحلب