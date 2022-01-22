مش هتبطلي تعمليها.. كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بمقادير إقتصادية ناجحة من أول مرة والطعم خرافي

أصبحت كيكة البرتقال الهشة من أحلي وأطعم أنواع الحلويات المُعدة في المنزل والتي يمكن إعدادها بسهولة جداً في منزلك، وتعتبر كيكة البرتقال الهشة من أكثر أنواع الكيك التي اشتهرت في المطبخ المصري وذلك لكثرة عملها وطلبها، ونتيجة أنها اشتهرت لأنها تميزت بمذاقها التي لا تجعل أي شخص أن يقاومه وذلك لأن بها نسبة عصير البرتقال، ولا تنسي عزيزي القارئ أن كيكة البرتقال تحتوي على فيتامين سي، ومن جانب آخر هناك الكثير من الأفراد بالنسبة لهم أن الكيكة وجبة أساسية في الفطار، كما أن الأطفال يحبونها بسبب مذاقها الرائع ويمكن أن تقومي بعمل كيكة البرتقال في المنزل وذلك لأنها لا تحتاج إلي كثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سنقوم بالتحدث عن طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة والتي من السهل أن تقومي بعملها يومياً على الأقل وذلك لتوافر مكوناتها في المنزل، وهنا سنقوم بالتحدث عن المكونات التي تحتاجها الكيكة حتي تحصلي عليها ومن هذه المكونات الآتي:

طريقة عمل كيكة البرتقال

نصف كيلو دقيق.

معلقة ونصف بيكينج بودر.

ربع معلقة صغيرة فانيليا.

2 من البيض.

2 من البيض. كوب كبير من السكر.

كوب كبير من العصير البرتقال.

1/4كوب كبير من الزيت.

1/4كوب كبير من الزيت. معلقة كبيرة من بشر برتقال.

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في المنزل،

فيما يلي سنقوم باستعراض طريقة كيكة البرتقال الهشة حتي تحصلي على كيكة طعمها رائع ومذاقها جميل:

نقوم بوضع بشر البرتقال مع كوب عصير البرتقال الذي قومتي بتجهيزه، وبعد خلط البشر مع عصير البرتقال، نقوم بترك الكوب في الثلاجة ما يقرب من ساعة.

وبعد مرور ساعة، نقوم بتصفية عصير البرتقال من بشر البرتقال الموجود بيه.

وبعدها قومي بخلط كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر مع التقليب والمزج جيداً.

قومي بضرب البيض مع الفانيليا وذلك من خلال الخلاط الكهربائي، وإضافة السكر والزيت إلي البيض المخفوق، وضربهم جيداً من ثلاث دقائق حتي خمسة دقائق، وهنا سيتكون لديكي خليط كريمي.

وهنا قومي بإضافة خليط الدقيق والبيكنج بودر الذي قومتي بإعدادهم من قبل، وكذلك عصير البرتقال إلي المكونات السابقة، وخلطهم جميعا مع بعضها البعض جيداً.

قومي بجلب صينية الكيكة ودهنها بالقليل من الزيت أو السمنة وذلك حسب رغبتك.

بعد دهان السمنة، قومي بسكب الخليط في الصينية.

ووضع الصينية في الفرن حتي مرور نصف 30 دقيقة عليها، وبعد أن تنضج الكيكة جيداً في الفرن، قومي بإخراجها واتركيها حتي تبرد.

تعتبر كيكة البرتقال من اكثر انواع الكيك المفضله والمحببه لدي الأطفال ويمكن عملها بحشوات مختلفة منها إضافة الفانيلا الي البرتقال حتي تحصلين على مذاق رائع وقد قدمنا لكم في هذا المقال أكثر الطرق التي يجب عملها للحصول على كيك صحي وسريع وهش في دقائق يمكنك عمله وسوف تلاحظين مذاق رائع من اول مره والسر ق نجاح هذا الكيك هو إضافة ملعقة واحدة من البكينج بودر ت