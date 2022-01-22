بطريقة فرد مورقة وناجحة أعملي الفطير المشلتت بمقادير مظبوطة وطعم طري ومورق توريق

الفطير المشلتت من اقدم واشهر انواع الفطيرفى مصر، ويقدم كوجبة للترحيب بالضيوف، وهو من الوجبات الاساسية التى يعتمد عليها كوجبة فطار كاملة ولا يحتاج الى اصناف اخرى بجانبة على المائدة، ويقدم مع العسل النحل اوالعسل الاسود وايضآ يمكن تقديمة مع الجبنة القديمة، حيث انه يخبز بالذبدة البلدى مما يجعله يتميزبالطعم الرائع والرائحة الطيبة، واليوم نقدم لكم افضل واسهل لطريقة لتحضير الفطير المشلتت فى المنزل.

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

المكونات

١كيلو من الدقيق الابيض.

ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة كبيرة من السكر.

ذرة ملح.

ماء للعجن حيب الحاجه.

طريقة التحضير

فى وعاء عميق نضع الدقيق مع السكر والملح ونخلط المكونات جيدآ.

نضف الماء تدريجيآ حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نستمر فى العجن لمدة ١٠دقائق.

نترك العجينة ترتاح لمدة ١٥دقيقة.

نقوم بفرد العجينة على رخامه مدهونة بقليل من الزيت.

ندهن العجينة بالزبدة جيدآ.

تلف العجينة على شكل رول وتقطع الى ٨ قطع.

تترك قطع العجينه على صينية مدهونة بقليل من الزيت.

نتركها ترتاح مرة اخرة لمدة ١٠دقائق.

نأخذ قطعة قطعة من العجين ونقوم بفردها ودهنها بالذبدة ونضع طبقات العجين فوق بعضها.

نقوم بفرد طبقات العجين بالنشابة وندهنها جيدآ بالزبدة.

تلف العجينة على شكل رول مرة اخرى وتقطع الى ٨قطع.

نفرد كل قطعة بمفردها وتدهن بالزبدة.

نضع كل ٤طبقات فوق بعضهم.

نقوم بفردهم بالنشابة جيدآ.

اصبحت العجينة مقسمة الى فطرتين نأخذ كل منهما ونفردها فى صاج الفرن المدهون بقليل من الزيت.

يدخل الفطيرفى الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.

بعد ١٠دقائق نقوم بقلب الفطير على الوجه الاخر ونتركة لمدة ١٥دقيقة حتى يتم تسويتة جيدآ.

يخرج من الفرن ويضع على قطعة من القماش.

يوضع فى وعاء مسطح للتقديم.

يقدم ساخن مع العسل النحل والقشطة او الجبنة القديمة.

اسرار نجاح الفطير المشلتت