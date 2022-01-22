أسهل طريقة تنجح مخلل الخيار المقرمش في المنزل بـ 2 كيلو خيار فقط حضري أكبر كمية مخلل

طريقة تنجح مخلل الخيار المقرمش، عملية التخليل هي أن نقوم بوضع الخضروات في سائل عبارة عن ماء وملح للتخليل، ويكمن السر في نجاح المخلل في الطعم المقرمش والملح عندما يكون كميته مناسبة ويكون الخيار مقرمش، سوف نعرض في هذا المقال طريقة تنجح مخلل الخيار المقرمش وبأسهل الطرق، والجدير بالذكر أنه يمكن عمل أنواع مختلفة من المخلل بأنواع كثيرة من الخضروات مثل الجزر والقرنبيط والكرنب وغيرهم، والكوب الواحد من مخلل الخيار يحتوي على 19 سعر حراري و0.22 جرام دهون غير مشبعة، 4.01 جرام كربوهيدرات، و1.7 جرام ألياف و 0.93 بروتينات.

أسهل طريقة تنجح مخلل الخيار المقرمش

المكونات:

إثنين كيلو جرام خيار ذو الحبة الرفيعة.

فصوص من الثوم وذلك حسب الرغبة حيث يمكنك أن تستغني عنه.

سائل التخليل:

ملعقة واحدة صغيرة من الملح لكل كوب من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

كمية قليلة من الفلفل الحار.

نصف الملعقة الصغيرة فلفل أحمر مطحون.

طريقة التحضير:

نقوم بغسل حبات الخيار ونقوم بتقطيع طرف كل حبة والاستغناء عنها.

نقوم بتعبئة الخيار في إناء مناسب بالإضافة إلى فصوص الثوم.

لتحضير سائل التخليل:

نقوم بملأ إناء الخيار بالماء بالتدريج كوب بعد كوب وذلك لنتعرف على عدد الأكواب لكي نضيف الملح ونضيف باستمرار حتى يغطي الماء حبات الخيار ويجب أن تضع في الاعتبار عدم ملئ الإناء بالكامل ونترك مساحة للخل.

نفرغ الماء مرة أخرى في إناء عميق ثم نقوم بإضافة الملح وذلك حسب ما ذكر في المكونات “ملعقة واحدة صغيرة ملح لكل كوب من الماء”.

نقوم بإضافة السكر والبهارات: (ثوم وكزبرة وفلفل أحمر وفلفل مطحون) وخل ونستمر في التحريك حتى تمام الذوبان.

نقوم بسكب السائل في إناء الخيار ونقوم بغلقه بشكل جيد ويترك لعدد من الأيام حتى تتم العملية بشكل كامل.

نقوم بحفظ المخلل في الثلاجة حتى لا يفسد.

ملاحظات لطريقة تنجح مخلل الخيار المقرمش