في 10 دقائق وبمقادير اقتصادية أعملي كيك الفانيليا والشوكولاتة والبرتقال بطعم هش وخفيف

الكيك من احب والذ المخبوزات والحلويات التى يعشقها الكبار والصغار، حيث نقوم بتحضير الكيك كوجبة أساسية على الفطور أو العشاء أو للعمل أو للمدرسة للأطفال، وتوجد عدة طرق لعمل الكيك وباكثر من النكهة مثل البرتقال أو الشيكولاتة أو الجزر وغيرها من النكهات اللذيذة، حيث تبحث كل أم مصرية على عمل وصفات الكيك بالمنزل باسرع واسهل طريقة، واليكم طريقة عمل كيك البرتقال والشيكولاتة في ١٠ دقائق فقط.

طريقة تحضير كيك البرتقال

المكونات:-

٢ كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب حليب.

نصف كوب عصير برتقال.

كوب من السكر.

فانيليا.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت ذرة.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير الخلاط ونضع السكر والزيت والبيض والفانيليا والحليب وعصير البرتقال ويخفق جيدا بالخلاط حتى تتجانس كل المكونات السائلة مع بعضها.

في وعاء نضع المكونات الجافة مع بعضها ونصب خليط المكونات السائلة ونقلب جيدا حتى تختلط كل المكونات مع بعض.

في صينية مدهونة بالزيت نضع مكونات الكيك وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ في الرف الاوسط.

تترك في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة أو حتى تمام النضج.

ترك حتى تبرد وتقدم في طبق التقديم.

يقدم بجانبها عصير البرتقال الفريش أو الشاي.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

المقادير:-

٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الكاكاو الخام.

كوب سكر.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب ونصف من الحليب

طريقة التحضير:-

في بولة نضع كل المكونات الجافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونقلب .

نحضر الخلاط ونضع الحليب والبيض والسكر والزيت ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

في صينية مدهونة بالزيت نضع مكونات الكيك بالشيكولاتة وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج.

توضع في طبق التقديم وتقدم كيك الشيكولاته مع كاكاو ساخن بالحليب أو شاي بحليب.

طريقة تحضير كيك الفانيليا

المقادير:-

كوب من الحليب

٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

فانيليا.

بيكنج بودر.

كوب سكر.

نصف كوب زيت ذرة.

٢ بيضة.

طريقة التحضير:-