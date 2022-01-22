عجينة الباتيه على أصولها بطريقة ناجحة أعملي الباتيه بالجبنة بمقادير هشة وخفيفة وطعم لذيذ

يعتبر البانيه من المخبوزات المميزة التى يعشقها الأطفال والكبار، وبعتبر اسرع واسهل وسيلة لإعداد الإفطار للعمل أو للمدرسة، حيث أنه يوجد في جميع المخابز بصورة كبيرة وفي المحال الخاصة بالمأكولات ويوجد منه أطعمة كثيرة منها الحادق ومنها الحلو، فاحرص الأم المصرية على أعداد اى وصفة في المنزل لضمان نظافتها وبأقل تكلفة، وايضا يكون محبب لها أن يكون كل شئ متاح في المنزل في أي وقت، فتقوم بإعداد كل شيء لإرضاء أسرتها وسعادتهم، ولهذا السبب سوف نعرض على كل أم طريقة تحضير الباتيه بالجبنة لتقوم بتحضير في المنزل بكل سهولة ويسر.

طريقة تحضير الباتيه بالجبنة:-

المقادير:-

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب سمن او زيت.

لبن دافئ للعجن.

٢ ملعقة كبيرة حليب بودر.

٢ ملعقة كبيرة خميرة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

جبن ابيض الحشو.

سمسم وحبة البركة للوجه.

بيضة واحدة.

ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير:-