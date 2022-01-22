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عمر شويل - جدة بقطع الفراخ اللذيذة أعملي صينية المكرونة النجرسكو بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم وريحة جنان - ثقفني
في بعض الأوقات يتبقي بواقي دجاج في الثلاجة ولا نعرف كيف نعيد استخدامها مرة أخري في وجبات مميزة ونحن اليوم سوف نقوم بعمل المكرونة النجرسكو من هذه البواقي، هذه الوجبة مغذية ومفيدة لصحة الجسم لاحتوائها على الكربوهيدرات والكالسيوم ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعملها في البيت بكل سهولة فتابعونا.
طريقة عمل المكرونه نجرسكو
المكونات:
- كيس مكرونة اسباجتي.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 5 ملاعق كبيرة دقيق.
- ثلاثة أرباع كيلو لبن.
- قطع دجاج مسلوقة ومقطعة مكعبات.
- كوب جبنة رومي أو موزاريلا.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة زعتر.
- ملعقة قرفة.
- 2 ملعقة من الزبدة.
طريقة التحضير:
- نقوم بتذويب الزبدة في وعاء علي النار مع الدقيق ونقلب حتى يتشرب الدقيق الزبدة ثم يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب بشكل مستمر حتى لا تظهر تكتلات.
- نترك الحليب على النار مع التقليب من وقت لأخر حتى يصبح القوام كثيف ثم نضع الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب.
- نرفع قدر على النار مع كمية مناسبة من الملح والماء ونتركها حتى الغليان ونسلق المكرونة نصف سوا حتى لا تصبح معجنة.
- نسلق الفراخ بالطريقة المعتادة أو إذا كان لديك دجاج مسلوق ضعيه على النار مع الزيت أو الزبدة وحبة بصل متوسطة.
- نقلب المكونات حتى تتشوح مع فلفل رومي وبهارات وملعقة من صوص البشاميل ويوضع جانبا ثم نجهز الصينية وفي القاع نضع مغرفة من البشاميل.
- في وعاء كبير نقلب المكرونة مع الدجاج وباقي المكونات ونصبها في الصينية وعلى الوجه الجبنة الموزاريلا أو الرومي.
- ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم تقدم وهي ساخنة مع بانيه وسلطة خضراء وبالهنا والشفا.
- يجب العلم أن صوص البشاميل يكون خفيف حتى تتشرب المكونات من طعم بعض أما إذا أردت عمل طبقات للمكرونة.
- قومي بعمل البشاميل سميك القوام واحرصي أيضا على عدم سلق المكرونة بشكل كامل من الأفضل أن تكون نصف سوا.
- يمكنك وضع جبنة موزاريلا ورومي أو شيدر على الوجه ومع الحشوة لاعطاء المكرونة نكهة مميزة وقوام جذاب جميع هذه الإضافات تعزز من طعمها وتجعلها أحلى من المحلات.
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