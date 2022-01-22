بقطع الفراخ اللذيذة أعملي صينية المكرونة النجرسكو بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم وريحة جنان

في بعض الأوقات يتبقي بواقي دجاج في الثلاجة ولا نعرف كيف نعيد استخدامها مرة أخري في وجبات مميزة ونحن اليوم سوف نقوم بعمل المكرونة النجرسكو من هذه البواقي، هذه الوجبة مغذية ومفيدة لصحة الجسم لاحتوائها على الكربوهيدرات والكالسيوم ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعملها في البيت بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل المكرونه نجرسكو

المكونات:

كيس مكرونة اسباجتي.

2 ملعقة كبيرة زيت.

5 ملاعق كبيرة دقيق.

ثلاثة أرباع كيلو لبن.

قطع دجاج مسلوقة ومقطعة مكعبات.

كوب جبنة رومي أو موزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة زعتر.

ملعقة قرفة.

2 ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير: