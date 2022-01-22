نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله نهائياً في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم كل الفتيات أنها تحصل على بشرة جسم بيضاء وناعمة وهذا الشئ لن يحدث إلا بالإهتمام والعناية بها بشكل دائم ومستمر لذلك من الضروري أن نهتم بها من خلال تنظيفها وتقشيرها بطريقة مستمرة، ولابد من الإنتظام عليها فيتم تقشير الجسم بإستخدام بعض الماسكات الطبيعية لأن لها دور كبير جدا في تبييض الجسم وتساعد علي إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة والتي يكون لها تأثير سلبي على لون بشرة الجسم، حيث أنها تظهرها باللون الأسمر وتعطيها ملمس خشن ومن الممكن أن تتسبب في ظهور الحساسية لذلك عملية تقشير البشرة تعد من الأشياء الضرورية التي ينصح دائما بعدم الإستغناء عنها نهائيا.

ويعمل التقشير أيضا علي سهولة إزالة الشعر من الجسم ويساعد علي ترطيب وتنعيم بشرة الجسم بجميع أنواعها المختلفة ومن ناحية أخرى توجد بعض المناطق التي تكون بالجسم ويكون لونها أسمر وهذا يعتبر من أكثر الأمر المزعجة لدى عدد قليل من الفتيات فجميعهم يرغبون في الحصول على بشرة للجسم خالية من كل المشاكل، والذي يساعد علي ذلك بكل سهولة هو خليط كريم بانثينول حيث أن هذا الكريم يعد من ضمن أنواع الكريمات القوية والصحية.

لأنه يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الفيتامينات المفيدة على الجلد فهو يعمل على تبييض كل مناطق الجسم في خلال وقت قصير جدا، وكذلك يساعد علي تشقير الجسم وجعلها نقية وصافية وخالية من كل العيوب وأن كريم بانثينول وحده له القدرة على إخفاء الهالات السوداء والرؤوس السوداء والبثور وغير ذلك الكثير من مشكلات البشرة.

مكونات كريم بانثينول لتبييض وتقشير الجسم

أصبح كريم بانثينول من أهم الكريمات التي تستخدم للبشرة، وذلك قد يرجع لأهميته الكبيرة، وفوائده المتعددة، فقد يوجد الكثير من الكريمات المنتشرة في الأسواق ولكنها لا تحقق النتائج التي يحققها كريم بانثينول اذا تم اتباعه بشكل مستمر للبشرة، فهو يساعد على التفتيح السريع للجسم، والتخلص من جفاف البشرة، كما أنه يساعد على تهدئة البشرة من أي التهابات قد تحدث لها، والعديد من الفوائد الأخرى.

ملعقتان كبيرتان من كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل كريم بانثينول لتبييض وتقشير الجسم

أصبح كريم بانثينول من أشهر الكريمات التي يتم استخدامها في العناية بالبشرة، وذلك لأن الكريم لا يحتوي على مواد تضر البشرة وبسبب ذلك فهو كريم آمن جداً ويحقق نتائج مبهرة في تفتيح وتقشير البشرة، ويتم استخدام كريم بانثينول في الكثير من الوصفات التي تساعد على التخلص من الجلد الميت وتساعد أيضاً في تفتيح المناطق الغامقة في البشرة.