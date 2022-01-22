أقوي ماسك سحري غير مكلف لإزالة البقع والنمش وحب الشباب والرؤوس السوداء نهائياً

تظهر حبوب على الوجه ويكون شكلها غير مفضل خاصة أنها تترك اثار نقط سوداء في منطقة الأنف ويحدث ذلك بسبب انسداد بصيلات الشعر وتراكم الزيوت مع الخلايا الميتة، ولذلك تبحث الفتيات عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من الحبوب بكل سهولة وبأقل تكلفة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.

ماسك طبيعي لازاله حب الشباب والروس السوداء

عصير الليمون وبياض البيض:

المكونات:

بياض بيضة.

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير نمزج بياض البيض مع عصير الليمون ونقلب حتى يصبح القوام متجانس ثم يوضع على الوجه بالكامل.

يترك لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تساعد على قبض المسام وبالتالي التخلص من الزيوت التي تسبب الحبوب والرؤوس السوداء.

ماسك العسل والقرفة

المكونات:

ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة من العسل الأبيض.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج القرفة مع الحليب للحصول على عجينة ويضاف إليهم العسل ونقلب جيدا ثم ندهن البشرة وخاصة الأماكن الذي يوجد بها حبوب والرؤوس السوداء.

يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتساهم في استعادة جمال ونضارة البشرة.

دقيق الشوفان والزبادي

المكونات:

2 ملعقة من دقيق الشوفان.

كمية مناسبة من الحليب البارد.

عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بنقع دقيق الشوفان مع الحليب حتى تتماسك المكونات ثم يضاف إليها عصير الليمون ونقلب لحين الحصول على عجينة ناعمة.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من اثار الحبوب.

وأيضا تقشر البشرة وبالتالي التخلص من الرؤوس السوداء أما الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يطهر البشرة.

ماسك لازالة حب الشباب من أول مرة

المكونات:

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

2 ملعقة من الجلاتين.

طريقة التحضير والاستخدام: