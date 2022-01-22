هتعملي كل يوم.. طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحم او فراخ بمكونات اقتصادية بنفس الطعم بتاع الجاهز

اللانشون من بين أبرز المكونات الغذائية والتي من الممكن أن تستخدم كحشوات للسندويتشات، ولكن قد تكون الوصفة الجاهزة ضارة بالصحة لذا تسعى الكثير من ربات البيوت إلى التعرف على الطريقة الصحية والتي من خلالها يكون من السهل التحضير لوصفة اللانشون وبمنتهى السهولة حيث تعتبر الوصفة المنزلية أكثر أمنا للتناول حيث أن الكثير من الأطباء قد صرحوا بخطورة تناول وصفة اللانشون الجاهز، ومن خلال ما يلي نوضح أهم مقادير اللانشون لعمله في المنزل وبمنتهى السهولة.

مكونات إعداد اللانشون البيتي

ليس من الصعب تحضير وصفة اللانشون في البيت وهذا من خلال مكونات سهلة جدا يكون من اليسير على ربات البيوت أن تقوم بالخلط ما بين مختلف تلك المكونات لعمل أفضل النوعيات من اللانشون والتي يسهل بعد ذلك تقديمها للأطفال لعمل السندويتشات والتي تصلح للمدارس والرحلات وفيما يأتي مكونات صحية من الممكن أن يدخل اللانشون في عملها ومن دون أي تواجد لي مواد ضارة أو غير صحية، العديد من التحذيرات فيما يخص التناول للانشون الجاهز لذا فقد انتشرت مؤخرا بجميع منصات الطهي أهم الوصفات البديلة عن اللانشون الجاهز والتي من الممكن أن يتم عملها بمنتهى السهولة في البيت لتحل محل الوصفة الجاهزة والمكونات كما يلي:

عدد أربعة بيضات كاملة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من التوابل المشكلة.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة فلفل أسود.

ثلاث قطع من مكون الجبن المثلثات.

ثلاث فصوص من الثوم.

طريقة إعداد اللانشون البيتي

اللانشون يسهل تحضيره باستعمال الخلاط حيث يتم المزج ما بين كل المكونات التي سبق التعرف عليها عدا الفلفل الأسود.

حيث أن إضافته تكون بالمرحلة الأخيرة، ويتم المزج للحصول على القوام الكثيف للمكونات ومن ثم يتم وضعه بداخل الكيس الحراري.

ومن ثم يوضع بقدر به كمية مناسبة من المياه المغلية، ومن ثم يوضع اللانشون خمسة وأربعين دقيقة حتى تتم تسويته تماما بداخل القدر.

ومن ثم يرفع من فوق النار، ثم تتم خطوة تبريده بالثلاجة ليلة كاملة قبل التقطيع، وذلك ليصلح لحشو السندويتشات ثم يتم حفظة في مكان مناسب.

يعتبر اللانشون من الأكلات التي يعشقها الأطفال فهناك الكثير من السيدات تريد عمله في البيت وذلك بسبب سعرة الغالي وايضا ضمان لصحة الاطفال ولأن اللانشون في البيت لا يحتوي علي مواد حافظة تضر بصحة أطفالك فقدمنا لكي طريقة عمل اللانشون في البيت بخطوات سهلة وبسيطة بدون لحم او فراخ يمكنك عملة بكل سهولة في البيت.