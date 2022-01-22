هتعمليها كل يوم.. طريقة عمل الجبنة الرومي بكوب حليب فقط بطعم احلي من الجاهز

الجبنة الرومي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت، وبمنتهى السهولة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الجبن الرومي، حيث تعتبر المكونات بسيطة جدا ويسهل التعامل مع كل المكونات والمقادير حيث تعتبر الجبن الرومي من أكثر أنواع الأجبان التي تعد مفضلة من قبل الكثير من الناس، وبالأخص الأطفال، وفيما يأتي أهم المعلومات عن المكونات والطريقة التي تساعد في التحضير السريع للجبن الرومي وبمكونات بسيطة، وخطوات لطريقة سهلة يمكننا عمل الجبن الرومي وفي أقل وقت تكون جاهزة للاستعمال.

مكونات إعداد الجبنة الرومي

الجبن الرومي من السهل تحضيره في البيت وبمكونات بسيطة وسهل، وتعد طريقة العمل معتمدة على مكونات بسيطة لأن الجبن الرومي هو نوع دسم من الأجبن ويحتاج إلى حليب كامل الدسم مع بعض المقادير البسيطة والتي تعزز من قوام الجبن الرومي ونجعلها مثل الوصفة من الجبن الرومي التي نشتريها من المحلات، والمكونات تكون صحية وخالية تماما من أي مواد حافظة، وفيما يأتي مكونات الجبن الرومي المكونات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

لتر من الحليب ويكون كامل الدسم.

عدد ثمرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من اللبن الرائب.

طريقة إعداد الجبنة الرومي البيتي

من الممكن تحضيرها وهذا من خلال استعمال قدر يكون مناسب نقوم بوضعه على النار وفيه نضع كمية من الحليب المتوفرة.

مع هرس البطاط وإضافة الحليب الرائب مع النشا، والتقليب، ثم نضيف كمية الزبادي مع الملح ونقلب وتتم تهدئة النار تماما.

ومن ثم يتم استخدام البطاطس المهروسة وتقليبها مع الحليب وبقية الإضافات، وحال انفصال بروتين الحليب لا بد من تصفيته وهي كتل من الحليب المتجبن.

وبعد التصفية والتخلص من كل السوائل التي تتواجد بالجبن لا بد من تركها مدة حوالي من أربع إلى خمس سعات قبل تقطيعها حتى تحصل الجبن على الصلابة المطلوبة ثم تقطع الجبنة الي شرائح ويتم حفظها في مكان بارد.

الجبنة الرومي من افضل الاكلات التي يحبها الكبير والصغير وهي من الأكلات السهلة والمنتشرة في وقتنا الحاضر وتحتوي الجبنة الرومي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم بشكل كبير فقدمنا لكم طريقة عمل الجبنة الرومي بكل سهولة في البيت وبمكونات اقتصادية وهذه الطريقة تعتبر من أنجح الطرق التي يمكنك عمل الجبنة الرومي.