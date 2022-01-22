أسهل طريقة عمل الزبادي في البيت أحلى من الجاهز وأفيد للصغار باللبن البيتي

تعد طريقة عمل الزبادي في البيت من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على ألذ طعم ومذاق للزبادي اللذيذة في البيت بدلا من شرائها جاهزة، حيث تعد الزبادي من أفضل الأطعمة ذات القيمة الغذائية، كما أنه له فوائد كثيرة في التخسيس علاوة على وجود البكتيريا النافعة به التي تعمل بشكل جيد من الوقاية من الكثير من الأمراض، ومن خلال هذه المقالة سنعرض لكم طريقة تحضيرها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة طوال الوقت في المنزل وغير مكلفة على الإطلاق.

أسهل طريقة عمل الزبادي في البيت

تعد الزبادي أكثر الوجبات الصحية التي يفضل الكثير من الأمهات إعطائها لأبنائهم كل يوم، وذلك لما لها من فوائد متعددة على الصحة حيث تعمل على تعزيز مناعة جسم الإنسان، كما أن هناك الكثير من الأشخاص يفضلون تناولها في شهر رمضان في وجبة السحور، حيث تساعد في عدم الشعور بالعطش وكذلك الجوع، وهناك العديد من أنواع الزبادي منها البلدي ومنها الزبادي بالفواكه، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم طريقة تحضير الزبادي في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الزبادي

من خلال بعض المكونات الطبيعية المتوفرة في منزلك يمكنك تحضير الزبادي في المنزل بكل سهولة، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

مقدار 2 لتر من الحليب.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير الزبادي بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: