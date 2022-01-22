8 مناطق مساج هتساعد على استرخاء وتهدئة طفلك

الاطفال من اول الاسبوع السادس ، بيبقوا اكتر استجابة ، وهيكون الطفل مستعد لمساج حقيقي ، لانه مش هيبقى مجرد طريقة للتواصل وتقضية وقت لطيف مع طفلك ، ولكن يعتبر طريقة فعالة لتهدئة طفلك ومساعدته على النوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نقط مساج لتهدئة واسترخاء الطفل.
نقط مساج لتهدئة واسترخاء الطفل:
1- مساج الايد:
قبل ما تبدأي في تدليك الطفل ، مهم جدا انك تستبعدي اي مشكلة طبية وانه معندوش مشكلة صحية محتاجة لدكتور ، هنتعرف الاول على مدة المساج حسب عمر الطفل.
1- للاطفال اللي عمرهم اقل من سنتين ، اعملي مساج من 100 – 200 مرة.
2- للاطفال اللي اعمارهم ما بين 2 – 5 سنين ، المساج من 300 – 300 مرة.
3- الاطفال اللي اعمارهم ما بين 6 – 12 سنة ، اعملي مساج من 400 – 500 مرة.
تقدري تعملي مساج الايدين بحركات دائرية خفيفة على كل منطقة ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، كل منطقة مخصصة لمشكلة صحية معينة.
– الاخضر: للعيون.
– الازرق: للحمي.
– الاصفر: للكحة والجهاز التنفسي.
– الاحمر: للتسنين.
– البرتقاني: للتقيؤ والفواق (الزغطة).
– الارجواني: لعلاج الكحة ومشاكل المعدة.
2- مساج القدم:
في الصورة اللي قدامنا هنلاقي نقط ومناطق مختلفة ، اعملي عليها تدليك في حركات دائرية والضغط على النقط اللي باينة قدامنا في الصورة.
– النقط الزرقا: الجيوب الانفية.
– النقطة البرتقاني: الضفيرة الشمسية.
– الاصفر: الصدر.
– الارجواني: الجزء العلوي من البطن.
– الوردي: اسفل البطن.
– الاخضر الفاتح: منطقة الحوض.
– الاخضر الغامق (نهاية الكعب): منطقة الارض الام (الاحساس بالامان والراحة والاسترخاء).
– لون الجلد (منطقة صوباع القدم): الرأس والاسنان.
3- تدليك القدمين من تحت لفوق:
بالاضافة لتدليك مناطق معينة في القدم ، تقدري تعملي تدليك القدم من تحت لفوق باستخدام الصوباع السبابة ، اعملي تدليك في حركة واحدة من كعب القدم للصوباع الكبير.
4- تدليك صوباع القدم الكبير:
التقنية دي بسيطة جدا ولكن خليكي حذرة لما تيجي تضغطي ، لازم الضغط يكون خفيف جدا ، امسكي جوانب الصوباع الكبير بالابهام والسبابة ، وابدأي اعملي حركات دائرية صغيرة على صوباع القدم لتخفيف المفصل.
5- مساج الوجه:
استخدمي اطراف صوابعك لتدليك وجه الطفل بلطف جدا ، حركيهم من منتصف جبين الطفل وانزلي على الخدين وانتهي حوالين الفم ، ممكن كمان تدلكي فروة الراس في حركات دائرية صغيرة كأنك بتغسلي شعره بالشامبو.
6- تدليك الصدر:
ابدأي بتدليك الجزء العلوي من الجسم ، اعملي ده باستخدام ايديكي الاتنين على اكتاف الطفل ، وبعدها اعملي ضربات خفيفة على الصدر ، زي ما هو باين في الصورة قدامنا ، وانتبهي للطفل اثناء عمل الحركات وشوفي اذا كان حابب ده ولا لا ، لان الحركات المفروض تهديه مش تزعجه.
7- تدليك البطن:
اولا افحصي بطن الطفل ، لو مسطح وعادي يبقى مافيش مشكلة من التدليك ، اما لو الطفل بيعاني من الانتفاخ او اي مشاكل تانية ، يبقى اتجنبي التدليك.
اعملي تدليك بضربات خفيفة وحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة ، زي ما هو باين في الصورة ، اتجنبي منطقة السرة وما تضغطيش على المنطقة الموجودة بين حلمتين الطفل والبطن.
8- تدليك الرجل:
دلكي بضربات خفيفة ناعمة على رجل الطفل ، زي ما هو باين في الصورة اللي قدامنا ، دلكي من اول الكاحل لحد الفخد وفوق الورك ، واتجنبي منطقة الاعضاء التناسلية.
ماتنسيش تستخدمي اثناء التدليك زي اطفال ، ودلكي الطفل في غرفة دافية.
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