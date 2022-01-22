8 مناطق مساج هتساعد على استرخاء وتهدئة طفلك

الاطفال من اول الاسبوع السادس ، بيبقوا اكتر استجابة ، وهيكون الطفل مستعد لمساج حقيقي ، لانه مش هيبقى مجرد طريقة للتواصل وتقضية وقت لطيف مع طفلك ، ولكن يعتبر طريقة فعالة لتهدئة طفلك ومساعدته على النوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نقط مساج لتهدئة واسترخاء الطفل.

نقط مساج لتهدئة واسترخاء الطفل:

1- مساج الايد:

قبل ما تبدأي في تدليك الطفل ، مهم جدا انك تستبعدي اي مشكلة طبية وانه معندوش مشكلة صحية محتاجة لدكتور ، هنتعرف الاول على مدة المساج حسب عمر الطفل.

1- للاطفال اللي عمرهم اقل من سنتين ، اعملي مساج من 100 – 200 مرة.

2- للاطفال اللي اعمارهم ما بين 2 – 5 سنين ، المساج من 300 – 300 مرة.

3- الاطفال اللي اعمارهم ما بين 6 – 12 سنة ، اعملي مساج من 400 – 500 مرة.

تقدري تعملي مساج الايدين بحركات دائرية خفيفة على كل منطقة ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، كل منطقة مخصصة لمشكلة صحية معينة.

– الاخضر: للعيون.

– الازرق: للحمي.

– الاصفر: للكحة والجهاز التنفسي.

– الاحمر: للتسنين.

– البرتقاني: للتقيؤ والفواق (الزغطة).

– الارجواني: لعلاج الكحة ومشاكل المعدة.

2- مساج القدم:

في الصورة اللي قدامنا هنلاقي نقط ومناطق مختلفة ، اعملي عليها تدليك في حركات دائرية والضغط على النقط اللي باينة قدامنا في الصورة.

– النقط الزرقا: الجيوب الانفية.

– النقطة البرتقاني: الضفيرة الشمسية.

– الاصفر: الصدر.

– الارجواني: الجزء العلوي من البطن.

– الوردي: اسفل البطن.

– الاخضر الفاتح: منطقة الحوض.

– الاخضر الغامق (نهاية الكعب): منطقة الارض الام (الاحساس بالامان والراحة والاسترخاء).

– لون الجلد (منطقة صوباع القدم): الرأس والاسنان.

3- تدليك القدمين من تحت لفوق:

بالاضافة لتدليك مناطق معينة في القدم ، تقدري تعملي تدليك القدم من تحت لفوق باستخدام الصوباع السبابة ، اعملي تدليك في حركة واحدة من كعب القدم للصوباع الكبير.

4- تدليك صوباع القدم الكبير:

التقنية دي بسيطة جدا ولكن خليكي حذرة لما تيجي تضغطي ، لازم الضغط يكون خفيف جدا ، امسكي جوانب الصوباع الكبير بالابهام والسبابة ، وابدأي اعملي حركات دائرية صغيرة على صوباع القدم لتخفيف المفصل.

5- مساج الوجه:

استخدمي اطراف صوابعك لتدليك وجه الطفل بلطف جدا ، حركيهم من منتصف جبين الطفل وانزلي على الخدين وانتهي حوالين الفم ، ممكن كمان تدلكي فروة الراس في حركات دائرية صغيرة كأنك بتغسلي شعره بالشامبو.

6- تدليك الصدر:

ابدأي بتدليك الجزء العلوي من الجسم ، اعملي ده باستخدام ايديكي الاتنين على اكتاف الطفل ، وبعدها اعملي ضربات خفيفة على الصدر ، زي ما هو باين في الصورة قدامنا ، وانتبهي للطفل اثناء عمل الحركات وشوفي اذا كان حابب ده ولا لا ، لان الحركات المفروض تهديه مش تزعجه.

7- تدليك البطن:

اولا افحصي بطن الطفل ، لو مسطح وعادي يبقى مافيش مشكلة من التدليك ، اما لو الطفل بيعاني من الانتفاخ او اي مشاكل تانية ، يبقى اتجنبي التدليك.

اعملي تدليك بضربات خفيفة وحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة ، زي ما هو باين في الصورة ، اتجنبي منطقة السرة وما تضغطيش على المنطقة الموجودة بين حلمتين الطفل والبطن.

8- تدليك الرجل:

دلكي بضربات خفيفة ناعمة على رجل الطفل ، زي ما هو باين في الصورة اللي قدامنا ، دلكي من اول الكاحل لحد الفخد وفوق الورك ، واتجنبي منطقة الاعضاء التناسلية.

ماتنسيش تستخدمي اثناء التدليك زي اطفال ، ودلكي الطفل في غرفة دافية.

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