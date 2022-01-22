إنبات وملئ فراغات الشعر ووقف التساقط نهائياً بمكون معجزة ضعيه ليلاً ولن تصدقي النتيجة

الشعر المتساقط يعتبر مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة التي تواجه الكثير من الفتيات فهذه المشكلة يتبعها مشكلة أكبر وهي الشعر الخفيف والقصير وهذا يحدث نتيجة التساقط وغالبا يتساقط الشعر نتيجة لتعرضه للعديد من العوامل مثل تعرضه للأدوات الكهربائية، التي تساعد علي تنعيمه مثل السشوار وغيره وأيضا عند إستخدام أنواع غير معروفة من البلسم والشامبو وكذلك عند إستعمال كريمات تنعيم وفرد الشعر فكل هذا يؤثر بالفعل تأثير سلبي على صحة الشعر ويدهوره، ولابد من تجنب عدة أمور من الممكن أن هذه الأمور قد تتسبب في تساقطه وهي غسل الشعر بإستخدام الماء الدافئ وعدم تمشيط الشعر بإستمرار، فينصح بتمشيطه مرتين في اليوم على الأقل وعدم قص أطراف الشعر كل فترة لذلك من الضروري أن يتم قصها لأن هذه الأطراف قد تكون جافة جدا وبالتالي تمنع تطويل الشعر.

مكونات كريم طبيعي للشعر المتساقط

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من شمع العسل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الأرجان.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل كريم طبيعي للشعر المتساقط