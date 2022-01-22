اصنعي كريم لبان الذكر الغني بالكولاجين من مكونات طبيعية متوفرة في المنزل

كريم لبان الذكر من أفضل الأنواع التي تعمل على تعزيز الكولاجين المسؤول على نضارة البشرة، كما أن لبان الذكر يساعد على تفتيح البشرة وله فوائد صحية متعددة تفيد في صحة جسم الانسان، لذلك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن على أفضل الطرق لعمل كريم لبان الذكر؛ حيث أنه من أفضل الأنواع التي تعمل على شد وتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة نهائيا، وهذا ما نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل كريم لبان الذكر

من خلال بعض المكونات يتم عمل الكريم السحري الذي من خلاله تحصل على بشرة بيضاء مشدودة، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من فيتامين E.

2 ملعقة من جل الصبار.

قطرات من زيت شجرة الشاى.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على كريم لبان الذكر في أقل وقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار إناء مناسب ونضع به مسحوق لبان الذكر.

بعدها يتم إضافة النشا مع جل الصبار إلى لبان الذكر مع التقليب جيدا.

ثم نضع على الخليط السابق قطرات من زيت شجرة الشاي مع فيتامين E مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح قوام كريمي مناسب.

يتم وضع كريم لبان الدكر في زجاجة نظيفة محكمة الغلق ويتم وضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

بعد ذلك يتم تطبيق الكريم على المناطق الغامقة في الجسم فهذا الكريم يعمل على تفتيح اللون وإزالة تجاعيد البشرة.

كما يجب استخدام الكريم مرة يوميا حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد لبان الذكر