بصوص وقطع الفراولة أعملي كيكة الفراولة بمقادير هشة وخفيفة وبطعم ألذ من محلات الحلويات

تعد كيكة الفراولة من أحلى وألذ أنواع الحلويات فهي يعشق تناولها الكثير من الأطفال وكذلك الكبار حيث أنها تتميز بمذاق شهي جدا ولذيذ وقد نجد عدد كبير من السيدات لا يعرفون هذه الكيكة، ولكن في الوقت الحالي إزداد البحث عليها كثيرا من قبل جميع الأشخاص وهذا نظرا لشدة طعمها الجميل ومن الممكن أن يتم عملها بصوص من الفراولة وممكن أن نستغني عنه.

مكونات كيكة الفراولة

كوب كبير ونصف من دقيق الحلويات.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كوب واحد كبير من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضة واحدة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كمية مناسبة من الفراولة.

طريقة عمل كيكة الفراولة