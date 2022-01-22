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عمر شويل - جدة بصوص وقطع الفراولة أعملي كيكة الفراولة بمقادير هشة وخفيفة وبطعم ألذ من محلات الحلويات - ثقفني
تعد كيكة الفراولة من أحلى وألذ أنواع الحلويات فهي يعشق تناولها الكثير من الأطفال وكذلك الكبار حيث أنها تتميز بمذاق شهي جدا ولذيذ وقد نجد عدد كبير من السيدات لا يعرفون هذه الكيكة، ولكن في الوقت الحالي إزداد البحث عليها كثيرا من قبل جميع الأشخاص وهذا نظرا لشدة طعمها الجميل ومن الممكن أن يتم عملها بصوص من الفراولة وممكن أن نستغني عنه.
مكونات كيكة الفراولة
- كوب كبير ونصف من دقيق الحلويات.
- ملعقة كبيرة ونصف من البيكينج بودر.
- نصف كوب كبير من الزبدة.
- كوب واحد كبير من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من السكر البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كمية مناسبة من الفراولة.
طريقة عمل كيكة الفراولة
- يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كوب كبير من الزبدة وكوب واحد كبير من السكر ونقوم بتشغيل الخلاط ومع الإستمرار في الخلط سوف نحصل على خليط كريمي لونه أبيض ومن الممكن أن يتم خلطهم بإستخدام مضرب البيض الكهربائي.
- وبعد ذلك قومي بوضع بيضة واحدة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونستمر في تشغيل الخلاط وبإستمرار تشغيل الخلاط نضيف كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نحضر طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير ونصف من دقيق الحلويات.
- ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكينج بودر ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم خلطهم مع بعض فقد نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر ويتم تقليبهم مع بعض بإستمرار تشغيل الخلاط.
- وقومي بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بالزبدة ونضيف إليها رشة من الدقيق ونقوم بإدخالها في الفرن ولابد من أن يتم تشغيلها قبل عمل الكيكة حتى تكون ساخنة فيتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم نضع الصينية بها ونتركها حوالي ثلاثون دقيقة وعند التأكد من تسويتها قومي بإخراجها ونتركها جانبا ونضيف إليها كمية مناسبة من قطع الفراولة ومن الممكن أن يتم عمل صوص الفراولة ونضيفه إليها بعد خروجها من الفرن مباشرة.
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