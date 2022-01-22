طريقة عمل وصفة الحليب المكثف المحلى في المنزل لتحضير أشهى الحلويات وتوفير المال

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عمر شويل - جدة يعتبر الحليب المكثف من أشهر المكونات التي تدخل في تحضير أنواع عديدة ومميزة من الحلويات والتي لا يمكننا الاستغناء عنها، ولكن بعض الأشخاص لا يلجأون لوصفات الحلويات التي تستخدم الحليب المكثف لأنه غالي الثمن بعض الشيء وإذا تم شرائه بصورة مستمرة فإن سيكلف كثيرًا بالتأكيد، لهذا فإن أفضل طريقة من أجل تحضير وصفات الحلوى المتنوعة وفي نفس الوقت توفير المال هي تحضير الحليب المكثف في المنزل وهناك الكثير من الطرق لذلك.

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى

هناك أكثر من طريقة لتحضير الحليب المكثف في المنزل وكل طريقة يتم إضافة أو إزالة عنصر ما منها حسب رغبة ربة المنزل أو أيًا كان من يحتاج للحليب المكثف، أما عن مكونات الوصفة المطلوبة فهي:

ثلاث أكواب سكر أبيض ناعم.

وثلاث أكواب نفس الحجم حليب بودرة أي نوع.

كوب ونصف كوب فقط ماء فاتر.

خطوات العمل للحليب المكثف

تلك الطريقة هي طريقة الحليب المكثف المحلى بسبب وجود السكر وتنفذ كالتالي:

يتم وضع قدر مناسب على النار. نضيف لهذا القدر الحليب مع الماء والسكر في نفس الوقت مع التقليب. يجب أن نخلط باستمرار تلك المكونات لكي تمتزج ويصير قوام المزيج سميكًا وكثيفًا. يتم ترك الوعاء مغلقًا لفترة حتى يصل لقوام الحليب المكثف المطلوب.

طريقة عمل الحليب المكثف بدون سكر

أما عن تلك الطريقة فيتم بها الاستغناء عن السكر وتتكون فقط من أربعة أكواب حليب مع ملعقة صغيرة فانيليا وتنفذ كالتالي:

يتم وضع الحليب على النار في قدر عميق مناسب له.

ويترك الحليب على النار ليغلي أثناء ذلك نضيف له ملعقة الفانيليا مع التقليب.

يجب أن يستمر تقليب الحليب كل فترة أقصاها ربع ساعة وبعد مرور حوالي ساعة ونصف أو ساعتين نلاحظ انخفاض منسوب الحليب في الوعاء وبذلك أصبح الحليب مكثفًا بدون سكر.

وصفة الحليب المكثف المحلى بالقشطة

وهناك طريقة أخرى للحليب المكثف هي بالقشطة إذ تتكون من كوب من كل من حليب نيدو وقشطة طازجة وسكر أما عن خطوات العمل: