طريقة تحضير وصفة الرجيم الأسود لنسف الدهون في المنزل والتخلص من الترهلات المتراكمة

الرجيم الأسود لنسف الدهون، أصحاب الأوزان الزائدة يحلمون بشيء ينسف الدهون ليحصلوا على جسم مثالي ويخسرون الوزن بأسهل الطرق وذلك عن طريق الرجيم الأسود لنسف الدهون، حيث يعتمد النظام بشكل كبير على الباذنجان وهو أشهر نوع من أنواع الخضروات المحتوية على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان مثل فيتامين سي وفيتامين ب وكمية أكبر من المعادن التي تفيد الإنسان وذلك مثل الماغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وذلك كله بالإضافة إلى بعض الألياف، ومن الجدير بالذكر وجود الأشكال والألوان المتعددة من الباذنجان ولكنه الأكثر شهرة في الوصفات والمأكولات هو الباذنجان الأسود.

الرجيم الأسود لنسف الدهون باستخدام الباذنجان

المكونات:

حبة من الباذنجان تقطع إلى شرائح رفيعة.

كوب من البرغل.

خمسة ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كوب واحد أوراق الريحان.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

حبة بندورة كرزية.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بتسوية كمية البرغل باتباع الخطوات المدونة على العلبة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع القطع من الباذنجان على ورقة الشوي ونقوم بدهن الباذنجان بكمية من زيت الزيتون.

نقوم بإدخال الباذنجان إلى الفرن ونشويه على كل الجوانب من دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

في إناء واسع نقوم بخلط البندورة بالإضافة إلى المعلقتين من زيت الزيتون وبعض أوراق الريحان بالإضافة إلى الخل ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح و⅓ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بعد ذلك نضع البرغل في الإناء الواسع ونضيف إليه الباذنجان على وجهه ونسكب البندورة، ثم تقدم الوصفة.

هذه الوصفة تحفز على تخسيس الجسم لأنها تعطي شعور بالشبع لمدة ساعات طويلة وذلك بالإضافة إلى الكثير من الفوائد المحتوية عليها، فبالتالي تحرق الدهون بأسرع شكل ونصل إلى الوزن المثالي بسرعة كبيرة ونستطيع التمتع برشاقة الجسم.

فوائد الباذنجان الأسود