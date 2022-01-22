خلطة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة في أقل من أسبوع مناسبة للعروس الجديد

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عمر شويل - جدة تعاني معظم النساء من اسوداد المنطقة الحساسة لسبب غير محدد ولكن أكثر الأسباب شيوعًا هي قلة العناية بالمنطقة الحساسة وكذلك عدم تهويتها جيدًا خاصةً مع ارتداء الملابس الضيقة، لهذا فإن أكثر ما تبحث عنه كل امرأة تهتم بجمالها هي طرق تفتيح المناطق الحساسة، إذ أن هناك طرق كثيرة لذلك ولكن معظمها مكلف كثيرًا لأنه يتم في مراكز التجميل والبعض الآخر غير آمن لأنه قد يسبب التهابات لتلك المنطقة، لهذا فإن أفضل طريقة لتفتيح منطقة العانة هي الوصفات الطبيعية وفيما يلي إليكم مجموعة خلطات سحرية لتفتيح المنطقة الحساسة.

أسباب اسمرار المنطقة الحساسة

تساعد الوصفات الطبيعية على تفتيح المناطق الداكنة المصابة بالتصبغات في فترة قصيرة خاصةً المنطقة الحساسة لأن الجلد بها يتأثر بالكثير من العوامل، لهذا حتى عند اختيار وصفة تبييض المنطقة الحساسة يجب اختيار الوصفة المناسبة مع الجلد حسب طبيعته خاصةً الفتيات ذوات البشرة الحساسة.

وعلى الرغم من تعدد أسباب اسوداد المنطقة الحساسة والتي تتمثل في قلة التهوية والعناية بهذه المنطقة وكذلك عدم تناول الطعام الصحي وارتداء ملابس غير قطنية، إلا أن هناك وصفات مناسبة مع جميع تلك الأسباب تحتاج المواظبة فقط.

خلطة سحرية لتفتيح المنطقة الحساسة في أسبوع واحد

فيما يلي عدة وصفات مناسبة للمنطقة الحساسة من أجل تفتيحها والتخلص من المناطق الداكنة بها ومنها:

العسل لتفتيح المنطقة الحساسة

يمكن استخدام مادة العسل فقط في العناية بمنطقة البكيني لتفتيحها وترطيبها في فترة قصيرة بسبب فوائد العسل الجمالية.

حيث يتم فرد طبقة من العسل على الجلد وتدليكه برفق ولا يزال إلا بعد مرور من خمس حتى عشر دقائق بواسطة ماء دافئ.

النشا وماء الورد للمنطقة الحساسة

حيث يتم خلط كمية متساوية من النشا واللبن البودرة والعسل الأبيض وكذلك ماء الورد في النهاية يمكن زيادة كمية ماء الورد قليلًا حتى يتجانس المزيج.

يتم فرك العجين على المنطقة الحساسة البقع الداكنة بها وتدليكها برفق.

بعد فترة تغسل بماء فاتر.

الليمون لتبييض المنطقة الحساسة

يجب العلم أن تلك الطريقة قد لا تكون مناسبة للبشرة الحساسة أو الجافة حيث: