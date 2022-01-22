بكوب دقيق أعملي بسكويت نواعم بمقادير اقتصادية بطريقة مقرمشة ودايبة مثل المحلات

من أكثر أنواع البسكويت شهرة وانتشارا بين الناس والذي يعشقه الكل ويرغبون في تناوله هو بسكويت النواعم وهذا يكون عليه إقبال كبير من الأشخاص حيث أنه يتميز بطعم جميل ورائع وله قوام ناعم وهش جدا، فهو من أكثر أنواع البسكويت التى لا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة مثل باقى الأنواع ومن الممكن أن يتم تجهيزه بكل سهولة وبطريقة سريعة جدا.

مكونات بسكويت النواعم

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

أربع بيضات.

كوب كبير إلا ربع من الزبدة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الماء.

طريقة عمل بسكويت النواعم