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عمر شويل - جدة بكوب دقيق أعملي بسكويت نواعم بمقادير اقتصادية بطريقة مقرمشة ودايبة مثل المحلات - ثقفني
من أكثر أنواع البسكويت شهرة وانتشارا بين الناس والذي يعشقه الكل ويرغبون في تناوله هو بسكويت النواعم وهذا يكون عليه إقبال كبير من الأشخاص حيث أنه يتميز بطعم جميل ورائع وله قوام ناعم وهش جدا، فهو من أكثر أنواع البسكويت التى لا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة مثل باقى الأنواع ومن الممكن أن يتم تجهيزه بكل سهولة وبطريقة سريعة جدا.
مكونات بسكويت النواعم
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- أربع بيضات.
- كوب كبير إلا ربع من الزبدة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف كوب كبير من الماء.
طريقة عمل بسكويت النواعم
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به أربع بيضات ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة ثم نضيف تدريجيا كوب واحد كبير من الحليب السائل مع الإستمرار في تشغيل المضرب.
- وبعد ذلك يتم إضافة كوب كبير إلا ربع من الزبدة ونستمر في الخلط حتى يتم خفق البيض مع الحليب والزبدة بطريقة جيدة للحصول على قوام كريمي وناعم ويكون هش ثم نضع نصف كوب نصف كوب كبير من الماء بطريقة تدريجية مع الإستمرار في الخلط.
- ونضيف كوب واحد كبير من السكر البودر ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وقومي بتشغيل المضرب على أعلى سرعة حتى يتم تجانسهم مع بعض.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ويتم وضعه على هذا الخليط بشكل تدريجي وقومي بتشغيل المضرب على أعلى سرعة بمجرد وضع الدقيق وعند الحصول على خليط متجانس ومتماسك ويتم وضع غطاء على هذه العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح.
- وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية قليلة من الزبدة أو الزيت ونقوم بتشكيل العجينة من خلال وضعها في كيس الحلوانى ووضعه في هذه الصينية.
- ونضعها في الفرن ونتركها حوالي سبع دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم إخراجه ونتركه جانبا حتى يبرد ونقوم بتقديمه.
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