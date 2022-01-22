سحر كريم القهوة لتفتيح وتبييض الرقبة وإزالة الأسمرار من حولها بنتيجة مضمونة 100%

سواد الرقبة يعد من ضمن الأشياء التي تتسبب في إزعاج عدد كبير من الفتيات أو السيدات لأن هذا قد يعطيها مظهر غير مرغوب فيه وأن هذا السواد يكون جذاب وملفت للنظر، وعادة توجد هذه المشكلة نتيجة عدة عوامل ومن أهمها هي عدم تنظيف أو تقشير الرقبة بطريقة دائمة ومستمرة وأن هذا قد يساعد على تراكم خلايا الجلد الميتة فهي لها دور كبير في ظهورها باللون الغامق أو الأسود، وأيضا كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة قد يؤثر على لونها ولكي نزيل هذا اللون يوجد العديد من الطرق التي تعمل على تفتيح الرقبة ومن أسرع هذه الطرق هي إستخدام كريمات التبييض، حيث أنها تكون سريعة جدا في التفتيح ولكن بسبب احتوائها على كمية من المواد الضارة قد تترك آثار سلبية على الرقبة مثل إلتهابات جلدية أو حساسية لذلك من الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية، فهي لها القدرة على تفتيح الرقبة بطريقة طبيعية ومن أقوى هذه الوصفات هي وصفة القهوة.

مكونات خلطة القهوة لتبييض الرقبة

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض الرقبة