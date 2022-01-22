بكوب حليب واحد حضري برطمان النوتيلا في المنزل لأطفالك واعملي كمية كبيرة ووفري فلوسك

بكوب حليب واحد حضري برطمان النوتيلا، تعتبر النوتيلا من ألذ أنواع الشوكولاتة والأكثر شهرة حيث أن لها جمهور كبير وخاصة من النساء لذلك العديد من النساء تتساءلن عن الطريقة الأنسب لتجهيز النوتيلا في المنزل، بحيث تكون موفرة أكثر ومضمونة ولا نضطر لشرائها بسعر غالي من اليوم.

بكوب حليب واحد حضري برطمان النوتيلا في المنزل

يمكن أن تقومي بتحضير النوتيلا بنفسك وبطريقة سهلة وبأي نكهة تفضليها والاستمتاع بها في أي وقت.

المكونات:

كل المقادير التي تحتاجيها هي:

½ كوب لبن سائل.

½ كوب لبن بودرة.

½ كوب سكر أبيض ناعم.

½ كوب مسحوق نسكويك.

كوب إلا ¼ زيت.

⅓ كوب شوكولاتة خام تناسب الطهي أو أي من أنواع الشوكولاتة التي تفضليها.

كيس بسكويت شاي سادة.

كيس كابتشينو بنكهة البندق.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع بداخله كل من السكر واللبن البودر والكابتشينو والنسكويك.

نقوم بتقليب المكونات الجافة مع بعضها البعض ثم نضيف الزيت.

نضيف اللبن ونقلب حتى تمام الذوبان للمكونات وتجانسها كلها معًا.

نحضر البسكويت السادة ونضعه داخل كيس الثلاجة.

نقوم بطحن البسكويت بشكل جيد وذلك باستخدام البلانشة الخشبية حتى يكون ناعم.

نضيف البسكويت إلى الخليط ونستمر في التقليب.

نقوم ببشر الشوكولاتة الخام داخل الطبق.

نضع طبق الشوكولاتة في حمام مائي ساخن جدًا حتى تصبح الشوكولاتة ذائبة تمامًا.

نستطيع استخدام الميكروويف لتذوب الشوكولاتة بشكل أسرع.

نقوم بإضافة الشوكولاتة المذابة إلى الخليط ونستمر في التحريك والتقليب الجيد.

نقوم بإحضار مضرب كهربي ونبدأ في خلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.

نقوم بإحضار البرطمان الزجاجي أو أي علبة تناسب في الحجم وننظفها بشكل جيد ونعقمها ثم نقوم بتجفيفها.

نضع النوتيلا داخل البرطمان ونضعها في ثلاجة لكي تتماسك ثم يمكن أن نستخدمها في أي وقت تريديه.

يمكن أن تتناولين النوتيلا أو تضيفيها إلى الحلوى والمعجنات كنوع من أنواع الحشو وذلك لتعطي طعم لذيذ ومتميز ويكون سعرها اقتصادي جدًا.

فوائد الشوكولاتة

تساعد في التجنب من مرض السرطان.

تخفض من ضغط الدم.

تخفض التوتر والإجهاد.

أضرار الشوكولاتة