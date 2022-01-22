أعملي كريم طبيعي منزلي للشعر الجاف والمجعد بدهنة واحدة سيجعل شعرك ناعم حرير

يعتبر الشعر الناعم الخالي من المشاكل مثل التقصف والهيشان هو حلم كل فتاة ولكن الفتيات الذين يتمتعون بشعر خشن أو مجعد يرغبون دائما في تنعيمه وفرده فينفقون الكثير من الأموال للوصول إلى تحقيق هذا الحلم ويقومون بشراء بعض الكريمات وتكون باهظة الثمن، لكي تساعد على فرد الشعر الخشن ولكن سوف تلاحظين بعد مرور فترة من الوقت يحدث للشعر تقصف ويتلف تماما وتظهر به كل المشاكل وذلك لأن هذه الكريمات كيميائية تحتوي على مواد تضر صحة الشعر، ولكن لحل هذه المشكلة من الممكن أن نقوم بعمل كريم طبيعي للشعر المجعد أو الخشن في المنزل بطريقة سهلة والمكونات التي يحتوي عليها تكون موجودة في كل بيت، ومن أمثلتها هي بعض الزيوت الطبيعية وغير ذلك ولا تكون مكلفة وهذا الكريم نتيجته قويه جدا وفعاله وله تأثير كبير جدا علي الشعر بسبب المكونات التي يحتوي عليها.

مكونات كريم طبيعي للشعر المجعد

ثمرة واحدة من الموز.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من الألوفيرا أو جل الصبار.

طريقة عمل كريم طبيعي للشعر المجعد