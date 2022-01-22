نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كريم طبيعي منزلي للشعر الجاف والمجعد بدهنة واحدة سيجعل شعرك ناعم حرير في المقال التالي
يعتبر الشعر الناعم الخالي من المشاكل مثل التقصف والهيشان هو حلم كل فتاة ولكن الفتيات الذين يتمتعون بشعر خشن أو مجعد يرغبون دائما في تنعيمه وفرده فينفقون الكثير من الأموال للوصول إلى تحقيق هذا الحلم ويقومون بشراء بعض الكريمات وتكون باهظة الثمن، لكي تساعد على فرد الشعر الخشن ولكن سوف تلاحظين بعد مرور فترة من الوقت يحدث للشعر تقصف ويتلف تماما وتظهر به كل المشاكل وذلك لأن هذه الكريمات كيميائية تحتوي على مواد تضر صحة الشعر، ولكن لحل هذه المشكلة من الممكن أن نقوم بعمل كريم طبيعي للشعر المجعد أو الخشن في المنزل بطريقة سهلة والمكونات التي يحتوي عليها تكون موجودة في كل بيت، ومن أمثلتها هي بعض الزيوت الطبيعية وغير ذلك ولا تكون مكلفة وهذا الكريم نتيجته قويه جدا وفعاله وله تأثير كبير جدا علي الشعر بسبب المكونات التي يحتوي عليها.
مكونات كريم طبيعي للشعر المجعد
- ثمرة واحدة من الموز.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ربع كوب صغير من الألوفيرا أو جل الصبار.
طريقة عمل كريم طبيعي للشعر المجعد
- نقوم بتقشيره ثمرة واحدة من الموز ونحضر طبق مناسب ونضع به الموز ويتم هرسها جيدا بإستخدام شوكة ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- وبعد ذلك قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونضيف أيضا ربع كوب صغير من الألوفيرا أو من الممكن أن نستبدله بجل الصبار.
- ثم نقوم بخلط أو تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي يتم الحصول على خليط متماسك وناعم ولا يوجد للموز أي تكتلات ويتم تمشيط الشعر قبل وضع هذا الكريم.
- وقومي بوضعه وتوزيعه جيدا على جميع النواحي ونقوم بالتدليك جيدا على فروة الرأس ثم يتم تمشيط الشعر مرة أخرى ونترك الكريم على الشعر لمدة خمسة وأربعون دقيقة تقريبا وبعد ذلك نقوم بغسله بإستخدام الماء الفاتر والشامبو.
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