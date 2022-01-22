وداعاً للمكياج بعد الآن خلطة سحرية لتبييض الوجه وتوريد الخدود وتحميرها من أول أستخدام

من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل إمرأة أو فتاة هي تبييض الوجه فهي ترغب دائما أن تحصل على بشرة جذابة وملفتة وهذا لن يحدث إلا بالإهتمام والعناية بالبشرة، فمن المعروف أن يتعلق بالوجه الكثير من المشاكل التي يعاني منها العديد ومن أهم هذه المشاكل هي وجود حب الشباب والبثور والبقع الداكنة والتصبغات والكلف وكذلك وجود الخطوط الرفيعة والتجاعيد وأحيانا يوجد غير ذلك الكثير، فكل هذه الأشياء قد تؤثر تأثير سلبي على الشكل العام بالنسبة للوجه فقد تلجأ دائما إلى إستخدام بعض الكريمات التي لها دور كبير في علاج أغلبية هذه المشاكل، ولكن هذه الكريمات تسمى بالكريمات الكيميائية وهذا لأنها تحتوي على مواد ضارة جدا تتلف البشرة تماما وذلك لأن البشرة يكون الجلد بها حساس جدا وقد ترغب معظم الفتيات في الحصول على إحمرار الخدود بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل، وأيضا يلجأ عدد من الفتيات إلى إستعمال هذه المستحضرات لتفتيح الوجه.

مكونات خلطة الليمون والعسل لتبييض الوجه وتوريد الخدود

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نقطة واحدة صغيرة من دم الغزال.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الليمون والعسل لتبييض الوجه وتوريد الخدود