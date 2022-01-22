بطريقة مختلفة وخلطة سرية أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بطعم ومذاق يجنن

يعد الباذنجان من أكثر أنواع الخضراوات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة لجسم الإنسان حيث أنه يكون غني جدا بالحديد والبروتين والكالسيوم وغير ذلك الكثير، فمن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الوصفات أو الأكلات من خلال إستخدام الباذنجان وقد يوجد نوعان منه وهم الباذنجان الرومي والآخر الذي يكون حجمه صغير وعادة يتم حشوه أو تخليله أما الباذنجان الرومي فهذا الذي نقوم من خلاله بعمل الكثير من الأصناف مثل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أو الباذنجان المقلي وغيرهم.

مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة

نصف كيلو من الباذنجان.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من عصير الطماطم.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة