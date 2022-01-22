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عمر شويل - جدة بطريقة مختلفة وخلطة سرية أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بطعم ومذاق يجنن - ثقفني
يعد الباذنجان من أكثر أنواع الخضراوات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة لجسم الإنسان حيث أنه يكون غني جدا بالحديد والبروتين والكالسيوم وغير ذلك الكثير، فمن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الوصفات أو الأكلات من خلال إستخدام الباذنجان وقد يوجد نوعان منه وهم الباذنجان الرومي والآخر الذي يكون حجمه صغير وعادة يتم حشوه أو تخليله أما الباذنجان الرومي فهذا الذي نقوم من خلاله بعمل الكثير من الأصناف مثل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أو الباذنجان المقلي وغيرهم.
مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- نصف كيلو من الباذنجان.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان من البصل.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من عصير الطماطم.
طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- يتم تحضير اللحمة المفرومة أولا وهي من خلال وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضع ربع كيلو من اللحمة المفرومة ويتم تقليبها بإستمرار.
- ونضيف إليها حبتان من البصل ويكون مفروم ونستمر في التقليب وعند تغيير لونهم نضع ثمرتان من الطماطم المبشور وثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم ونقوم بتقليبهم.
- وبعد ذلك نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا، وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونستمر في تقليبهم ونضع ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم ونتركهم على النار حوالي خمس دقائق ثم نرفعها.
- ويتم تجهيز الباذنجان وقومي بغسله بالماء وتقطيعه على شكل شرائح ونحصر طاسة عميقة وبها كمية مناسبة من الزيت ونضعها على النار وعند تسخينها نضع شرائح الباذنجان حتى يتم قليه ثم نضعه في طبق.
- ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية ونضع بها نصف كمية شرائح الباذنجان المقلي ثم نضيف كمية اللحمة المفرومة وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من الباذنجان المقلي.
- وفي النهاية نضيف كمية مناسبة من عصير الطماطم ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي الغامق وقومي بإخراجها وتقديمها.
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