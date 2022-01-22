بكوبان من القشطة أعملي السمنة البلدي الفلاحي على أصولها بطريقة ناجحة ومضمونة

تعتبر السمنة البلدى من المكونات الأساسية في الأكلات ومعظم الأطعمة وحتى في الحلويات أيضا فقد تتميز هذه السمنة بطعمها اللذيذ والجميل ورائحتها الطيبة والجذابة، حيث أن عندما نضيف السمنة البلدى فى الحلويات والمأكولات سوف تغير من مذاقها وتجعل الأكل له نكهة مختلفة عن إضافة الزيت أو الزبدة ودائما نجد أن معظم الناس يفضلون شراء السمنة من الأسواق أو المحلات.

مكونات السمنة البلدى

كوبان كبيران من القشطة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

طريقة عمل السمنة البلدى