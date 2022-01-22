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عمر شويل - جدة بكوبان من القشطة أعملي السمنة البلدي الفلاحي على أصولها بطريقة ناجحة ومضمونة - ثقفني
تعتبر السمنة البلدى من المكونات الأساسية في الأكلات ومعظم الأطعمة وحتى في الحلويات أيضا فقد تتميز هذه السمنة بطعمها اللذيذ والجميل ورائحتها الطيبة والجذابة، حيث أن عندما نضيف السمنة البلدى فى الحلويات والمأكولات سوف تغير من مذاقها وتجعل الأكل له نكهة مختلفة عن إضافة الزيت أو الزبدة ودائما نجد أن معظم الناس يفضلون شراء السمنة من الأسواق أو المحلات.
مكونات السمنة البلدى
- كوبان كبيران من القشطة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
طريقة عمل السمنة البلدى
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من القشطة ونضع هذا الوعاء على النار بشرط أن تكون النار هادئة ونضيف إليها نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ويتم تقليب القشطة مع الملح بإستمرار حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي وقومي بترك هذا الوعاء على النار لمدة ساعة كاملة بشرط أن نستمر في تقليبهم كل حين وآخر لكي لا تترسب القشطة في قاع الوعاء.
- وبعد مرور ساعة وعندما نرى بعض الفقاعات على سطح خليط القشطة مع الملح يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا ونقوم بتجهيز وعاء آخر ونحضر مصفاة مناسبة تكون من السلك.
- وبعد ذلك يتم تصفية الخليط الذي تم رفعه من على النار ونضعه في المصفاه حتى نقوم بتصفيته جيدا في الوعاء الآخر ثم قومي بوضع هذا الوعاء الذي يوجد به الخليط على النار ونتركه حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- ففي هذا الوقت قد تتكون بعض الكتل وبهذه الطريقة يمكننا التخلص من كل كمية الماء التي توجد بالقشطة ونقوم بعد ذلك بتصفية هذا الخليط مرة أخري حتى نتخلص تماما من الكتل التي توجد به ولكي يتم الحصول على سمنة لا يوجد بها أي تكتلات وتكون شفافة جدا.
- ثم نترك السمنة جانبا حتى تبرد تماما وقومي بتجهيز برطمان ويفضل أن يكون زجاجي ونظيف ولا يوجد به أي نقطة ماء ونضع السمنة في هذا البرطمان ويتم تغطيتها ونضعها في الثلاجه ويمكن إستخدامها في أي وقت من الأوقات.
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