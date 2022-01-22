أسرار تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بنفس طريقة المطاعم

تعتبر البطاطس من الخضراوات التي يمكن الإبداع في تحضيرها بسبب إمكانية تحضيرها في العديد من الوجبات وفي جميع الوجبات تخرج بمذاق لا يقاوم شهي حتى أنها تعتبر أكثر الخضراوات التي يتم استهلاكها يومياً بطاطس مقلية أو بطاطس بالصلصة وغيرهم من الوجبات وأخيراً يمكن تحضيرها على هيئة محشي وهي البطاطس المحشية ولكن بحشوة اللحم المفروم التي تعتبر من الوجبات الشهية بمذاقها الرائع ويتم تحضيرها في صينية، ويعتبر هذا النوع من الأنواع التي يمكن للأمهات التجديد في طريقة تحضير الطعام بدلاً من الطعام التقليدي وتحضير البطاطس بشكل تقليدي حيث يعتبر هذا النوع هو المحبب بالنسبة للأطفال لذلك نقدم لكم اليوم خطوات تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة خطوة بخطوة.

طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

مكونات التحضير:

كيلو من البطاطس شبيهة الحجم.

بصلة مفرومة.

جزرة صغيرة.

نصف كأس من البازلاء.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة فلفل اسود.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير: