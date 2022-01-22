نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بنفس طريقة المطاعم في المقال التالي
تعتبر البطاطس من الخضراوات التي يمكن الإبداع في تحضيرها بسبب إمكانية تحضيرها في العديد من الوجبات وفي جميع الوجبات تخرج بمذاق لا يقاوم شهي حتى أنها تعتبر أكثر الخضراوات التي يتم استهلاكها يومياً بطاطس مقلية أو بطاطس بالصلصة وغيرهم من الوجبات وأخيراً يمكن تحضيرها على هيئة محشي وهي البطاطس المحشية ولكن بحشوة اللحم المفروم التي تعتبر من الوجبات الشهية بمذاقها الرائع ويتم تحضيرها في صينية، ويعتبر هذا النوع من الأنواع التي يمكن للأمهات التجديد في طريقة تحضير الطعام بدلاً من الطعام التقليدي وتحضير البطاطس بشكل تقليدي حيث يعتبر هذا النوع هو المحبب بالنسبة للأطفال لذلك نقدم لكم اليوم خطوات تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة خطوة بخطوة.
طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
مكونات التحضير:
- كيلو من البطاطس شبيهة الحجم.
- بصلة مفرومة.
- جزرة صغيرة.
- نصف كأس من البازلاء.
- ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- رشة فلفل اسود.
- ملعقة من الملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم نبدأ بتقوير البطاطس بحيث عدم التقوير بشكل عميق وأن تبقي سميكة.
- نحضر مقلاة بها الزيت النباتي ثم تسخين الزيت ويوضع فيه البطاطس بحيث يتم قليها إلي اللون الذهبى الفاتح.
- نقوم بتحضير مقلاة نظيفة ووضع فيها الزيت ثم يوضع فيها اللحم المفروم والبازلاء والبصل المفروم ثم جميع أنواع البهارات ويتم التقليب باستمرار حتى تذبل المكونات.
- بعد نضج المكونات نرفع المكونات من النار ثم حشو البطاطس باللحم المفروم والخلطة ثم نحضر صينية واسعة مناسبة ووضع فيها بواقي البطاطس في الأسفل.
- ورص فيها البطاطس بعناية ثم تحضير مقدار ثلاث أكواب من الماء المغلي ووضع فيه صلصة الطماطم ومرقة الدجاج ونقوم بسكبها على البطاطس ثم إدخالها في الفرن على الشواية حتى تنضج جيداً ويصبح وجهها باللون الأحمر.
- يمكنك اختيار العديد من الوجبات بجانب البطاطس المحشية باللحمة المفرومة على سفرتك مثل الأرز الأبيض الطازج والشوربة الساخنة.
- ويمكنك استبدال الأرز الأبيض بالأرز البسمتي حتى تصبح الوجبة أكثر شهية.
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