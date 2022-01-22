بنصف برتقالة اعملي أفضل كريم فيتامين سي لتبييض ونضارة البشرة.. ستدهشك النتيجة

بنصف برتقالة واحدة يمكنك تحضير أفضل كريم فيتامين سي للبشرة بمواد طبيعية مئة في المئة لكي تستفيد البشرة منه و بدون الحاجة إلى استخدام أي كريمات صنعت بمواد كيميائية من الصيدلية، حيث يعد كريم فيتامين سي من أهم الكريمات التي لابد من استخدامها على البشرة بشكل يومي لأنها تمنح البشرة النضارة واللمعان وتتركها صحية ومشرقة ولامعة وخالية من البهتان، ومن مميزات هذا الكريم انه لن يكلفك الكثير من الأموال على عكس الكلمات الموجودة في الصيدلية والتي قد لا تأتي بنتائج مميزة مثل الكريم الطبيعي، لذلك عبر هذا المقال سنوفر إليكم طريقة تحضير طريقة تحضير أفضل كريم فيتامين سي للبشرة فتابعونا.

طريقة عمل أفضل كريم فيتامين سي للبشرة

المكونات:

نصف ثمرة من البرتقال.

ملعقة واحدة من النشا.

ثلاث قطرات من زيت اللوز الحلو.

كبسولتين من فيتامين e.

ملعقتين من ماء الورد.

خطوات عمل كريم فيتامين سي للبشرة

في وعاء صغير قومي بعصر نصف البرتقالة جيدا وقومي بأخذ العصير الناتج وضعي به ملعقة صغيرة من النشا، ثم ضعيهم في حمام مائي ساخن حتى يبدأ الخليط في أن ينضج يصبح القوام ثقيل إلى حد ما.

بعد ذلك يتم إضافة كبسولتين من فيتامين e وعليهم ملعقة من ماء الورد ويتم خفق المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث قطرات من زيت اللوز الحلو و اخفقي المكونات مرة أخرى.

قومي بحفظ الكريم في عبوه نظيفة وجافة ويمكن الاحتفاظ به للاستخدام المتكرر على مدار أسبوع واحد فقط، وعند الانتهاء يتم تكراره.

أما عن طريقه الاستخدام؛ كل ما عليك فعله هو غسل البشرة جيدا ثم تجفف، وبعد ذلك يتم وضع الكريم عليها و يترك لمدة من نصف ساعه إلى ساعه كاملة يوميا، وبعد مرور أول أسبوع سوف تلاحظين الفرق استمري على استخدام هذا الكريم بشكل يومي للحصول على بشره نضره وصحية ومشرقة على الدوام.

فوائد أفضل كريم فيتامين سي للبشرة