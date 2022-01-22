أحلى وألذ طعم كيكة البسبوسة بالسميد الهشة اللذيذة وخفيفة

تعتبر كيكة البسبوسة من ألذ أنواع الكيك ومن أفضل الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها وتعطي طعم فوق الخيال وشهي وتعد سهلة وبسيطة التحضير ولا تحتاج لوقت كبير وتشبه البسبوسة التقليدية لاستخدام الشربات بها ويمكن تقديمها في الحفلات أو الأعياد أو للضيوف مع الشاي أو العصير ويحبها الصغار والكبار، ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية.

مقادير تحضير الشربات

كوب كبير من الماء

كوبان من السكر الأبيض

عصير ليمونة

طريقة تحضير الشربات

نضع السكر والماء في إناء على النار ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر.

بعد الغليان نقوم بوضع عصير الليمون ونترك الخليط على النار حتى يصبح كثيفا ونتركه حتى يبرد.

مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل

كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من سميد البسبوسة

كوب من السكر

أربعة من البيض

كوب من الزيت

كوب من اللبن الزبادي

ملعقة من الخل

رشة ملح

رشة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

جوز هند ومكسرات

كوب كبير من الشربات المحضر سابقا

قليل من بشر البرتقال

طريقة عمل كيكة البسبوسة