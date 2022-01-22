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عمر شويل - جدة أحلى وألذ طعم كيكة البسبوسة بالسميد الهشة اللذيذة وخفيفة - ثقفني
تعتبر كيكة البسبوسة من ألذ أنواع الكيك ومن أفضل الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها وتعطي طعم فوق الخيال وشهي وتعد سهلة وبسيطة التحضير ولا تحتاج لوقت كبير وتشبه البسبوسة التقليدية لاستخدام الشربات بها ويمكن تقديمها في الحفلات أو الأعياد أو للضيوف مع الشاي أو العصير ويحبها الصغار والكبار، ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل كيكة البسبوسة الشهية.
مقادير تحضير الشربات
- كوب كبير من الماء
- كوبان من السكر الأبيض
- عصير ليمونة
طريقة تحضير الشربات
- نضع السكر والماء في إناء على النار ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر.
- بعد الغليان نقوم بوضع عصير الليمون ونترك الخليط على النار حتى يصبح كثيفا ونتركه حتى يبرد.
مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل
- كوبين من الدقيق الأبيض
- كوب من سميد البسبوسة
- كوب من السكر
- أربعة من البيض
- كوب من الزيت
- كوب من اللبن الزبادي
- ملعقة من الخل
- رشة ملح
- رشة من الفانيليا
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر
- جوز هند ومكسرات
- كوب كبير من الشربات المحضر سابقا
- قليل من بشر البرتقال
طريقة عمل كيكة البسبوسة
- نجهز الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا ونقوم بخلط المكونات جميعها مع بعضها جيدا حتى تتجانس ثم نضع بشر البرتقال.
- ثم نضع الخل ونقلب المكونات مع بعضها جيدا.
- نحضر وعاء نظيف ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ونضع السميد وجوز الهند والمكسرات ونقوم بتقليبهم جيدا.
- نقوم بضرب جميع المكونات بالمضرب اليدوي وخليط البيض ونخفقهم جيدا حتى يمتزجوا معا.
- نقوم بتجهيز صينية مدهونة بالزيت وقليل من الدقيق ونضع بداخلها محتويات العجين.
- نضعها في الفرن تم تشغيله من قبل على درجة حرارة من 180° ونتركها لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع على حسب العجين.
- بعد أن تنضج الكيكة نخرجها من الفرن ونضع عليها كمية مناسبة من الشربات ونقوم بتغطيتها حتى تصبح الكيك هش وطري.
- بعد أن تبرد الكيكة نقطعها ونضعها في طبق التقديم ونزينها بجوز الهند والمكونات المجروشة، بالهنا والشفا.
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