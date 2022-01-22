سر عمل البيتزا الإيطالي مثل المطاعم بمكونات موجودة في مطبخك

البيتزا هي واحدة من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها وأيضًا من ألذ الأطعمة ولهذا يفضلها مختلف الناس ويأكلونها طوال الوقت، البيتزا عبارة عن عجينة في الغالب ومكونات البيتزا متنوعة وفيرة ولكن هناك بعض المكونات الأساسية وغير المتغيرة في الغالب مثل الصلصة والجبن والعجين يبقى أساس البيتزا الإيطالية وإليك طريقة صنع عجينة للبيتزا بخطوات سهلة وبسيطة للغاية كما يمكنكم عمل البيتزا بالعديد من الأطعمة المختلفة بكل تأكيد، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الوصفات الرائعة الذي يمكنكم تناولها في الصباح والمساء وفي العديد من الأوقات المختلفة تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لعمل البيتزا الايطالي

أربعة أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

الحشوة

كوبين من الجبن المبروش.

ربع كوب من الفطر المقطّع.

شرائح من الفلفل الحلو.

القليل من الزعتر.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا.

ربع كوب من الزيتون المقطّع.

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية

يمكنكم عمل البيتزا الإيطالية بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وهي :