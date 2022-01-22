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عمر شويل - جدة حضري الكوكيز فى المنزل احلى من الجاهز بخطوات بسيطة - ثقفني
الكوكيز تعتبر من اشهى أنواع المخبوزات السريعة واكثرهم تميزاً بشكلها وطعمها غير أنه يفضلها الكبار وخاصة الصغار، يكثر البحث عن طرق سهلة لعمل الكوكيز الشهية فى المنزل على محرك البحث جوجل لذلك نقدم لكم فى هذا المقال اسهل طريقة لعمل الكوكيز فى المنزل وبخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية وموجودة فى كل منزل إليكم الطريقة.
طريقة عمل الكوكيز فى المنزل
مكونات الوصفة:
- كوب واحد من الزبدة غير المملحة “تكون بدرجة حرارة الغرفة”.
- ثلاث أرباع كوب من السكر.
- كوبان من الدقيق الابيض المنخول.
- ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.
- ملعقة من اللون الصناعي.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم أولاً بتسخين الفرن ونقوم بتشغيله على درجة حرارة 163 درجة مئوية ثم نقوم بوضع ورق زبدة على صينية الفرن.
- نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق ثم نضع فيه الزبدة ونضيف إليها ثلاث ارباع كوب من السكر ثم نقوم بخفقهم معاً حتى يمتزجوا تماماً.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا إلى الخليط ثم نقوم بخفقه مرة ثانية ومن ثم نضيف كوبان من الدقيق الابيض المنخول إليهم ونخفق مرة آخرى حتى يصبحوا مزيج متجانس.
- بعد أن نخفق المكونات معاً جيدا ونتأكد أنهم أصبحوا مزيج نقوم بتقطيع عجينة الكوكيز إلى قطع متساوية ويمكن استخدام مغرفة الايس كريم حتى يكونوا متساويين فى الأحجام.
- نقوم بتمرير الكوكيز على طبق فيه سكر ونقوم بتغطيتها بالسكر.
- بعد هذه الخطوة نقوم بإحضار صينية الفرن المغلفة بورق الزبدة ونضع عجينة الكوكيز عليها ولكن يجب ترك مسافة 5 سنتيمترات بين كل واحدة والأخرى حتى لا يلتصقوا فى بعضهم البعض عندما ينضجوا داخل الفرن.
- بعد ذلك نقوم باستخدام كوب ونضغط على عجينة الكوكيز بقاع الكوب بحرص حتى نقوم بفردها قليلاً.
- نقوم بإدخال صينية الكوكيز الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 163 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح بين أربعة عشر وسبعة عشر دقيقة حتى تنضج جيداً ونلاحظ أن أطرافها أصبحت ذهبية قليلاً.
- بعد أن نتأكد أن الكوكيز نضجت وأصبحت جاهزة نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد قليلاً لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نضعها على طبق التقديم .
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