حضري الكوكيز فى المنزل احلى من الجاهز بخطوات بسيطة

الكوكيز تعتبر من اشهى أنواع المخبوزات السريعة واكثرهم تميزاً بشكلها وطعمها غير أنه يفضلها الكبار وخاصة الصغار، يكثر البحث عن طرق سهلة لعمل الكوكيز الشهية فى المنزل على محرك البحث جوجل لذلك نقدم لكم فى هذا المقال اسهل طريقة لعمل الكوكيز فى المنزل وبخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية وموجودة فى كل منزل إليكم الطريقة.

طريقة عمل الكوكيز فى المنزل

مكونات الوصفة:

كوب واحد من الزبدة غير المملحة “تكون بدرجة حرارة الغرفة”.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

كوبان من الدقيق الابيض المنخول.

ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من اللون الصناعي.

طريقة تحضير الوصفة: