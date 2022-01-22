سر تتبيلة فراخ كنتاكى المقرمشة في المنزل بطريقة سهلة وبطعم مميز

هناك وصفات عديدة تصنع من الدجاج ومن بين تلك الوصفات الدجاج المقرمشة أو كما يطلق عليه دجاج كنتاكي، يحب الأطفال الذهاب إلى كنتاكي لتناول هذه الوجبة، حيث تباع بأسعار كبيرة، فمن الممكن عمل خلطة كنتاكي في المنزل بمكونات بسيطة جدا، حيث يتم تتبيل الدجاج وقاية ولكن يجب التعرف على سر تتبيلة فراخ كنتاكي، لذلك تجد الأمهات تبحث عن سر خلطة دجاج كنتاكي على كثير من المواقع المنتشرة على جوجل

مكونات فراخ كنتاكي

فرخة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من مرقة دجاج فورية.

ورقة لورا.

2 فص حبهان.

فص ثوم.

نصف ملعقة من كل من (فلفل أسود، كمون، بابريكا، ثوم بودر، بصل بودر)

ملعقة كبيرة من الشطة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من السكر.

زيت.

طريقة إعداد دجاج كنتاكي