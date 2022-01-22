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عمر شويل - جدة سر تتبيلة فراخ كنتاكى المقرمشة في المنزل بطريقة سهلة وبطعم مميز - ثقفني
هناك وصفات عديدة تصنع من الدجاج ومن بين تلك الوصفات الدجاج المقرمشة أو كما يطلق عليه دجاج كنتاكي، يحب الأطفال الذهاب إلى كنتاكي لتناول هذه الوجبة، حيث تباع بأسعار كبيرة، فمن الممكن عمل خلطة كنتاكي في المنزل بمكونات بسيطة جدا، حيث يتم تتبيل الدجاج وقاية ولكن يجب التعرف على سر تتبيلة فراخ كنتاكي، لذلك تجد الأمهات تبحث عن سر خلطة دجاج كنتاكي على كثير من المواقع المنتشرة على جوجل
مكونات فراخ كنتاكي
- فرخة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من مرقة دجاج فورية.
- ورقة لورا.
- 2 فص حبهان.
- فص ثوم.
- نصف ملعقة من كل من (فلفل أسود، كمون، بابريكا، ثوم بودر، بصل بودر)
- ملعقة كبيرة من الشطة.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة من السكر.
- زيت.
طريقة إعداد دجاج كنتاكي
- أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا والتخلص من كل الشوائب الموجودة بها.
- نقوم بتقطيع الدجاجة إلى ثمان قطع.
- نقوم بعمل محلول النفع هو لتر من الماء البارد ملعقة من الملح وملعقة من السكر ونضع الدجاج لمدة ساعة في هذا المحلول
- يساعد محلول النقع علي وتطرية أنسجة الدجاج.
- نقوم بتصفية الدجاج جيدا بواسطة مصفاة.
- نقوم بإحضار كيس كبير ونقوم بوضع الدجاج المقطع به مع ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج الفورية.
- وضع الحبهان وورق اللورا ونضع ماء بارد وتوضع ملعقة كبيرة من الشطة حيث تعمل السكة كمادة حافظة.
- غلق الكيس ووضعه في الثلاجة لمدة ليلة.
- نقوم بإحضار الدقيق ووضع نصف ملعقة من الملح والثوم البودر والبصل البودر والكمون والفلفل.
- يقلب الخليط جيدا.
- نقوم بإحضار ماء مثلج.
- نضع الزيت على النار ويترك حتى يسخن.
- نقوم بوضع قطعة الدجاج في الدقيق المتبل.
- نخرج الدجاج ونضعه في الماء المثلج ثم نضع في الدقيق مرة أخرى.
- نقوم بوضع قطع الدجاج في الزيت ويفضل أن يكون الزيت غزير وفي إناء عميق.
- يترك الدجاج في الزيت لمدة ثلث ساعة.
- نقوم بإخراج الدجاج بعد التأكد من التسوية.
- نصفي الدجاج جيدا من الزيت.
- يقدم دجاج الكنتاكي مع أرز الرايزو وأصابع البطاطس المقلية، والكاتشاب.
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