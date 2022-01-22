طريقة عمل اللانشون البيتي بدون فراخ أو لحم بطريقة مختلفة

يعد اللانشون من ‏الواجبات الخفيفة التي يتم تقديمها في الإفطار أو في سندوتشات المدارس و‏كما أن اللانشون من الواجبات التي يفضلها الكبار والصغار وأن ‏معظم ربات المنزل يبحثون عن طرق مضمونة وصحية لعمل اللانشون في البيت حتى يضمنون الجودة والصحة لأفراد الأسرة ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحم أو فراخ بطريقة سهلة وآمنة ومضمونة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل اللانشون البيتي

المكونات:

ثمان قطع من الجبنة المثلثات .

ثلاث حبات من البيض .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من لون طعام أحمر .

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

مكعب واحد من مرقة ماجي .

نصف كوب من الزيت النباتي .

ملعقة من البهارات المشكلة .

ست ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :