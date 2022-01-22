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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي بدون فراخ أو لحم بطريقة مختلفة - ثقفني
يعد اللانشون من الواجبات الخفيفة التي يتم تقديمها في الإفطار أو في سندوتشات المدارس وكما أن اللانشون من الواجبات التي يفضلها الكبار والصغار وأن معظم ربات المنزل يبحثون عن طرق مضمونة وصحية لعمل اللانشون في البيت حتى يضمنون الجودة والصحة لأفراد الأسرة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحم أو فراخ بطريقة سهلة وآمنة ومضمونة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل اللانشون البيتي
المكونات:
- ثمان قطع من الجبنة المثلثات.
- ثلاث حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من لون طعام أحمر.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- مكعب واحد من مرقة ماجي.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
- ست ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي في ثلاث حبات من البيض قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وإضافة ملعقة من لون الطعام الأحمر وملعقة صغيرة من الخل الأبيض وقومي بإضافة نصف كوب من الزيت ثم نخلط المكونات في الخلاط جيداً وبعد خلط المزيج قومي بإضافة مكعب واحد من مرقة ماجي وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة من البهارات المشكلة حسب ذوق كل شخص ثم نخلط المكونات جيداً في الخلاط.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ثمان قطع من الجبنة المثلثات أو أي نوع آخر حسب الرغبة وبعد ذلك يتم إضافة ست ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض بالتدريج مع التقليب ويتم إضافة ملعقة صغيرة من ملح الطعام وقومي بتقليب المزيج حتى يتم التجانس بشكل جيد ثم يضاف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار الأكواب وقومي بدهنها بالزيت جيداً من كل الجوانب ثم قومي بصب الخليط في الأكواب ونضع الأكواب في الإناء على النار ثم قومي بملئ الإناء إلى منتصفه بالماء ثم قومي بتغطية الإناء ونتركه على النار حتى يتم النضج لمدة نصف ساعة تقريباً وبعد مرور الوقت يتم إخراج الأكواب من الإناء حتى تبرد تماماً ثم نقوم بإخراج اللانشون من الأكواب بكل سهولة قومي بتقطيع اللانشون إلى شرائح رقيقة وبعد ذلك اصبح اللانشون جاهزاً للتقديم إلي أفراد الأسرة.
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