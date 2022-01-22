لعشاق البني الشيكولاتة.. صبغ الشعر بالقهوة والشاي ووداعاً للشيب بدون صبغات لتغطية 100%

إن صبغ الشعر بالقهوة والشاي وصفة بسيطة وسهلة تقضي على الشيب وتخفي الشعر الأبيض، إذ أن القهوة تعرف بفوائدها العديدة للشعر فهي تجعله ناعم وصحي، كذلك فإن الشاي يعالج تساقط الشعر ويحافظ على الرطوبة اللازمة لصحة الشعر ونموه بصورة سليمة، وهذا ما ترغب جميع النساء في الحصول عليه وتسعى بكل الطرق لتطبيق الوصفات التي تمنحها أفضل النتائج.

صبغ الشعر بالقهوة والشاي

المكونات

ملعقتان من الشاي.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

إذا كان لون الشعر بني يفضل إضافة ملعقة زنجبيل، ولكن يجب عمل اختبار حساسية أولاً.

الطريقة

يوضع كوب ماء في إناء على النار ويضاف له القهوة والشاي ويترك ليغلي لمدة ربع ساعة.

يضاف الزنجبيل في حالة الرغبة في تفتيح لون الشعر أو في حال كونه فاتح من الأساس.

يترك الخليط ليبرد ثم يفرد على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويتم التركيز على مناطق الشعر الأبيض.

يترك الخليط على الشعر فترة كافية ثم يغسل بالطريقة المعتادة.

ويفضل لفه وتغطيته أثناء استعمال الوصفة حتى تتغلغل المكونات جيدًا ويتم الحصول على اللون المناسب.

فوائد القهوة والشاي للشعر

تعالج وصفة القهوة والشاي شيب الشعر بطريقة آمنة دون التعرض لأخطار المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة والتي تضر الشعر وتتلفه.

كذلك تعمل الخلطة على القضاء على القشرة وجعل فروة الرأس صحية أكثر وذات مظهر مشرق.

ومن الفوائد الهامة لخلطة القهوة والشاي أنها ترطب الشعر وتطهره فتكسبه النعومة واللمعان. وتجعله مفرودًا.

تحسن القهوة والشاي الدورة الدموية للشعر فتتحسن تبعًا لذلك جذور الشعر مما يساهم في جمال مظهره بالكامل وجعله صحي وقوي.

يمكنك الحصول على الدرجة المرغوب فيها بسهولة من خلال التحكم في الكميات المستخدمة في الوصفة.

هذه أفضل طريقة تستعمل في صبغ الشعر بالقهوة والشاي وتتميز هذه الطريقة بالبساطة وسهولة التحضير، وكذلك تتميز بتعدد فوائدها للشعر وفروة الرأس فهي تعيد اللون الطبيعي للشعر وتساعد على إكسابه مظهر صحي وجذاب، كما أنها تجنب الشعر أضرار الصبغة والمواد الكيميائية، ولذلك فهي وصفة ناجحة وآمنة وتصلح لجميع أنواع الشعر، كما أن لها نتائج مذهلة.