حرير وناعم.. خلطة فرد الشعر بالنشا مهما كان مجعد وهايش ستتمني لو عرفتيها منذ زمن ووداعاً للكيراتين

يتوفر أكثر من خلطة فرد الشعر بالنشا، حيث أن النشا مادة طبيعية مألوفة للجميع، لأنها تستخدم في وصفات الطعام، فإن ما يغفل عنه كثير من الناس هو أنه يستخدم في إنتاج بعض الأدوية عن طريق الفم وكذلك بعض مستحضرات التجميل، ويُعد أيضًا أحد المكونات الأساسية الموجودة في الخلطات التي تهدف إلى المساعدة في العناية بالشعر.

خلطة فرد الشعر بالنشا

مكونات:

ملعقة نشاء في كوب ماء

خطوات التحضير

أولا في وعاء اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع كوب من الماء الدافئ.

بعد ذلك تُمزج المكونات في وعاء الخلط.

ثم يوضع القدر على نار عالية ويقلب باستمرار حتى يصبح قوامه كريمي.

بعد ذلك اتركي المزيج يبرد تمامًا قبل استخدامه.

ثم أيضا، يجب إضافة ملعقة صغيرة من الزيت الطبيعي، مثل زيت الزيتون.

بعد ذلك قسمي شعرك إلى أربع قطع وضعي التركيبة على خصلات شعرك فقط، مع تجنب فروة الرأس.

ثم لفي شعرك بكيس نايلون واتركيه لمدة أربع ساعات.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا أيضًا.

طريقة فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون

مكونات:

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

بالإضافة الى4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز.

زيت جوز الهند 1 ملعقة صغيرة

خطوات التحضير:

أولا يجب دمج جميع المكونات التالية جيدًا حتى تصبح موحدة حتى يصبح قوامها كريمي.

بعد ذلك قسمي شعرك إلى خصلات وضعي المزيج على جذور ونهايات شعرك.

ثم لفي شعرك بكيس نايلون واتركيه لمدة أربع ساعات.

بعد ذلك يجب استخدام الماء لغسل شعرك.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

مكونات:

ثلث كوب نشا الذرة.

طماطم واحدة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز.

طريقة التحضير:

أولا ينضج الطماطم في الماء المغلي لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك انزع قشر الطماطم واسحقها حتى تصبح عجينة.

ثم يُمزج هريس الطماطم وزيت الزيتون والنشا في وعاء كبير للخلط.

بعد ذلك دلكي الخليط على الشعر لمدة دقيقتين.

ثم ضعي المزيج على رأس شعرك بالكامل، من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا بالماء الفاتر.

تساعد النشا في تغلغل الزيوت الطبيعية في فروة الرأس ويحفز الشعر للاحتفاظ بها، بالإضافة إلى ترطيب الشعر الجاف ومنع التكسر وإصلاح الشعر التالف، وختامًا فإن خلطة فرد الشعر بالنشا من أفضل الخلطات الطبيعية للحفاظ على حيوية الشعر، حيث إنه عنصر شائع في العديد من أطباق الطهي، وهو أيضًا أحد المكونات الأساسية في تركيبات العناية بالشعر، وللنشا عدد من الخصائص التي تساعد في علاج مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر وتقصف الأطراف.