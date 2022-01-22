سر الهنديات.. غسول القرنفل للشعر برشة واحدة تطويل جنوني ونعومة ولمعان ووداعاً للتساقط

غسول القرنفل للشعر، تساعد المواد الطبيعية على تحفيز الشعر وتقويته وتقوية فروة الرأس وقدرتها على إفراز الزيوت باستمرار التى تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتطويل الشعر ومنع الشيب الذي يحدث، ويتميز القرنفل برائحته القوية الجميلة، و يعمل القرنفل على تكثيف الشعر.

غسول القرنفل للشعر

يعد غسول القرنفل للشعر من المميزات التي تعمل على تكثيف الشعر وتقويته وإعطاء الرائحة واللمعان وذلك لان القرنفل له فوائد كثيرة وهي:

يعمل القرنفل على نمو الشعر وذلك لاحتواء القرنفل على مجموعة من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.

فاعلية القرنفل لتطويل الشعر، حيث يعمل التدليك في فروة الرأس باستخدام القرنفل على تجديد الدورة الدموية لفروة الرأس.

فوائد القرنفل للشعر مع الشامبو، حيث يعمل على إزالة القشرة من الرأس عن طريق وضعه مع الشامبو الخاص بك وغسل الشعر به.

بالإضافة الى تحسين صبغة لون الشعر ويمنع الشيب.

وكذلك هناك فوائد القرنفل لتكثيف الشعر، حيث يمنع تساقط الشعر ويعمل على ترطيب الشعر.

ويحافظ على الرأس من الميكروبات والفطريات.

ويعمل على التخلص من رائحة الراس وإزالة السموم الموجودة في فروة الراس.

ماسك القرنفل والزبادى لتنظيف وترطيب الشعر

المكونات:

زبادي بمقدار 2 ملعقة.

زيت زيتون بمقدار معلقة.

عسل بمقدار معلقة.

زيت قرنفل بمقدار نصف معلقة.

ملعقة من حبة البركة.

طريق التحضير:

أولا نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض داخل إناء.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الشعر وتوزيعه جيداً.

ثم بعد ذلك نقوم بتركه حتى ساعة.

بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بالشامبو.

ماسك القرنفل وزيت جوز الهند لحيوية الشعر

المكونات:

زيت القرنفل بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

بالإضافة الى زيت جوز الهند بمقدار 2 ملعقة.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بوضع زيت جوز الهند وزيت القرنفل في اناء والخلط جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضعها على الشعر وفروة الرأس.

ثم نقوم بتدليك في الشعر وفروة الرأس جيداً. نترك الخلطة حتى عشر دقائق.

بعد ذلك ونقوم بغسل الشعر جيداً.

في الختام نكون وضحنا غسول القرنفل للشعر، حيث يعمل القرنفل على ترطيب الشعر وإعادة الحيوية للشعر، ويمكن إضافة اليه بعض الزيوت الطبيعية والمواد الطبيعية أيضا التي تعمل على ترطيب الشعر وتحفيزه وتحفيز فروة الرأس جيداً، ويكسب القرنفل الشعر الرائحة القوية الجذابة تبقى لأطول فترة ممكنة.