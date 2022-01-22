نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي طرقته تحفة عمل بلح الشام مثل الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
بلح الشام من الحلويات المقرمشة التي يحبها الكثير من الناس، طعمها رائع ومختلف عن الحلويات الأخرى وتحتوي على عدة حشوات مختلفة مثل الشوكولاتة أو العسل الأبيض أو المكسرات كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية الآن من هذه المقالة سوف نتعلم مدى سهولة وبساطة تحضير بلح الشام المقرمشة بالشوكولاتة في المنزل، كما يجب الإشارة أن بلح الشام يعتبر من الحلويات المشهورة للغاية، التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها من خلال مكونات موجودة في منزلك، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.
مكونات عمل بلح الشام مثل الحلواني
- اثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- اثنين كوب من الماء.
- عدد خمس حبات من البيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام.
- رشة من السكر الأبيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- كمية من الشوكولاتة المذوبة.
- فستق مطحون
- كمية من الزيت للقلي.
طريقة تحضير بلح الشام مثل الحلواني
يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة الخطوات البسيطة وهي كما يلي:
- الخطوة الأولى، تحتاج إلى إحضار وعاء، ثم نخل الدقيق جيدًا والملح أيضا.
- الثانية: أحضر قدرًا آخر ثم ضعه على نار متوسطة، واسكب فيه نصف كوب من الزبدة وكوبين من الماء، واترك القدر حتى يغلي ثم أضف الطحين والملح واستمر في التقليب حتى تحصل على قوام ناعم وسلس.
- الثالثة: نرفع الوعاء عن النار ثم نضع العجينة جانباً حتى تبرد تماماً ثم نخفق البيضة الأولى في الخليط باستخدام الخلاط اليدوي أو الكهربائي، ثم نضيف البيضة الثانية وملعقة من الفانيليا ونستمر في إضافة البيض بنفس الطريقة حتى تتوافر كمية البيض وحتى يصبح المزيج ناعمًا.
- الرابعة: سخني الزيت جيداً في وعاء عميق، ثم اضغطي على كيس المعجنات حتى يخرج الخليط بالطريقة التي تريدها وكرري نفس الطريقة حتى تنفد كمية العجين، ثم ضعيها مسافة بين كل قطعة والأخرى حتى لا تلتصق العجينة ببعضها.
- الخامسة قلّبي القطع بالزيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، ثم ارفعي بلح الشام من الزبدة وضعيها على طبق ثم ضعي الشوكولاتة المذابة على سطح الشام، ثم زينيها بالفستق المطحون وقدميها الأفراد الأسرة.
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