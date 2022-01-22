جربي طرقته تحفة عمل بلح الشام مثل الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة

بلح الشام من الحلويات المقرمشة التي يحبها الكثير من الناس، طعمها رائع ومختلف عن الحلويات الأخرى وتحتوي على عدة حشوات مختلفة مثل الشوكولاتة أو العسل الأبيض أو المكسرات كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية الآن من هذه المقالة سوف نتعلم مدى سهولة وبساطة تحضير بلح الشام المقرمشة بالشوكولاتة في المنزل، كما يجب الإشارة أن بلح الشام يعتبر من الحلويات المشهورة للغاية، التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها من خلال مكونات موجودة في منزلك، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

مكونات عمل بلح الشام مثل الحلواني

اثنين كوب من الدقيق الأبيض.

اثنين كوب من الماء.

عدد خمس حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام.

رشة من السكر الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

كمية من الشوكولاتة المذوبة.

فستق مطحون

كمية من الزيت للقلي.

طريقة تحضير بلح الشام مثل الحلواني

يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة الخطوات البسيطة وهي كما يلي: