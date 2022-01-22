نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من الاسمرار والتجاعيد سريعاً بكريم النشا والليمون السحري خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتبييض وإزالة البقع السوداء، تعاني الكثير من السيدات من اسمرار البشرة نتيجة لتعرضها المستمر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى استخدام مستحضرات التجميل الضارة ومجهولة المصدر، لذلك تبحث المرأة الوصفات الطبيعية التي تؤدي بنتائج رائعة دون أن تسبب آثار جانبية بالبشرة، ومن المعروف أن الليمون يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الهامة ومضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة، وعلاوة على ذلك عندما يتم إضافة النشا تزداد قيمة الوصفة وتساعد على التخلص من الجلد الميت وإزالة البقع السوداء، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكريم الطبيعي بالليمون والنشا لتفتيح البشرة.

طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتبييض

يوجد الكثير من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وإعادة لها حيويتها ونضارتها، ونظراً إلى فوائد الليمون والنشا توصلنا إلى وصفة غنية بالكثير من المميزات لذلك يمكن معرفة طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتبييض من خلال الآتي:

المكونات

4 حبات من الليمون الطازج.

ملعقة ك نشا.

كمية قليلة من الماء.

خطوات تحضير كريم النشا والليمون السحري

في البداية يغسل الليمون جيداً للتخلص من الأتربة والميكروبات التي تكون عليه.

يقطع بعد ذلك ويوضع في وعاء به ماء على النار، وانتظري حتى يغلي جيداً ويتم تسوية الليمون جيداً.

يوضع الليمون بعد ذلك في الخلاط ويتم تشغيل الخلاط حتى يتم فرم الليمون جيداً.

يضاف إليه بعد ذلك النشا والقليل من الماء.

استمري في التشغيل مرة أخرى حتى يصبح القوام كريمي، وبذلك يصبح جاهز لاستخدام.

أما عن طريقة الاستخدام الخاصة بالكريم فيكون كالتالي:

يغسل الوجه جيداً بالماء، ثم يتم تجفيفه.

يوضع الكريم على البشرة والرقبة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل بعد ذلك الوجه والرقبة جيداً بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لملاحظة الفرق.

يتميز هذا الكريم بأنه طبيعي بنسبة 100% ولذلك هو أحد الكريمات التي لا تضر البشرة إن لم تنفعها، استخدميه يومياً أو يوماً بعد يوم للحصول على بياض ناصع وللتخلص من التصبغات والشوائب، أيضاً سوف تتخلصي من التجاعيد والخطوط الموجودة حول العين والفم.