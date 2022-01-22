لاحظي الفرق بنفسك.. خلطة السدر لتفتيح الجسم سريعاً والوجه والرقبة 5 درجات لبياض كالحليب من أول مرة

خلطة السدر لتفتيح الجسم سريعاً، هل تعاني من اسمرار جسمك، يمكن أن تستخدمي خلطة السدر فهي واحدة من الأساليب التي يمكنك أن تقومي بفعلها حتي تتخلصي من الشوائب، وتحصلي على بشرة فاتحة وبيضاء وبلا بقع أو أي آثار من الحبوب القديمة، والطريقة سهلة وبسيطة سنخبركِ بها بسهولة.

خلطة السدر لتفتيح الجسم سريعاً

تعد خلطة السدر مع ماء البصل والثوم شديدة الفاعلية في تفتيح الجسم، وهي كالتالي:

المكونات

2 حبة من البصل.

مقدار2 حبة من الثوم.

ملعقتين من السدر المطحون.

الطريقة

أولا تقطيع كلاً من البصل و الثوم.

بعد ذلك وضعهم على النار مع القليل من الماء حتي يصلوا لدرجة الغليان.

ثم قوم بأخذ كوباً من الماء ويضاف به 4 معالق سدر مطحون.

بعد ذلك تدليك المنطقة المراد بتفتيحها حتي عشرون دقيقة وبعدها يترك حتي يجف.

تجربتي مع السدر لتوحيد لون الجسم

أولا يتم مزج معلقة من السدر المطحون كبيرة مع معلقة كبيرة آخري من لبن البودرة، وكذلك معلقة كبيرة عسل ونصف عصير ليمون، وإضافة نصف كوب ماء حتي تحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك وضع الوصفة حتي ثلاثون دقيقة.

تكرار الوصفة مرتان في الأسبوع.

خلطة السدر للتبيض الوجه

المكونات

2 معلقة كبيرة ماء الورد.

4 معالق كبيرة عسل.

6 معالق زبادي بارد كبيرة.

4 معالق مسحوق السدر.

طريقة تحضير الوصفة

أولا يتم مزج السدر مع الزبادي ومعهم العسل وماء الورد.

بعد ذلك خلط المكونات، واحصلي على مزيج يكون ناعم.

ثم بعد ذلك يتم وضع الوصفة على البشرة حتي تجف.

تكرر الوصفة على الأقل مرتين في الأسبوع.

السدر للوجه مجرب

المكونات

2 معلقة كبيرة مسحوق حليب.

5 معالق كبيرة مسحوق السدر.

وضع قدراً كافي من الماء، حتي تحصلي على عجينة.

طريقة التحضير

أولا خلط مسحوق السدر والحليب معاً.

بعد ذلك إضافة ماء فاتر على العجينة حتي تصبح متماسكة.

ثم بعد ذلك يتم وضع الماسك على البشرة وبحركات دائرية يفرك وبعد ذلك تركه حتي 10 دقائق.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بماء بارد.

السدر للحبوب تحت الجلد

المكونات

2 معلقة كبيرة مسحوق كركم.

خمس معالق من السدر المطحون كبيرة.

قدراً كافي من الحليب.

طريقة التحضير

خلط السدر المطحون والكركم المطحون معاً.

بعد ذلك إضافة الحليب إليهم، حتي تحصلي على عجينة متماسكة نوعاً ما.

ثم يتم وضع الماسك على الوجه.

بعد ذلك يتم تدليكه حتي مرور 5 دقائق.

ثم بعدما يجف يفرك مرة وآخري ويغسل بالماء.

وفى الختام يعتبر السدر من الأشياء التي تعددت استخدامه، وذلك لأنه يقوم بمعالجة الإسهال وأيضاً التهاب الحلق ويعمل على تفتيح الجسم، لذلك قمنا بعرض خلطة السدر لتفتيح الجسم سريعاً بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.