نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح رهيب.. كريم النشا والأرز لبشرة أصغر 10 سنوات وأفتح 5 درجات كالثلج لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا والأرز لتفتيح البشرة 5 درجات ستجعلك ملكة في 3 أيام، فتهتم الكثير من الفتيات بمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية الآمنة التي تساعد على تفتيح البشرة البشرة بأمان وتساهم بشكل كبير في تغذية البشرة وتنعيمها، حيث يمكن استخدام وصفة الأرز المطحون مع بعض المكونات الطبيعية، للحفاظ على البشرة من حيث التفتيح والنعومة.

كريم النشا والأرز

عند مزج الأرز مع النشا يعتبر من أكثر الوصفات الطبيعية للحفاظ على نضارة وتفتيح البشرة، ويخفي العيوب والتجاعيد وحب الشباب وكذلك يعالج الهالات السوداء تحت العينين.

فنخلط ملعقة من الأرز المطحون مع ملعقة نشا ونضيف ملعقة من الحليب ونمزج المكونات معًا قبل وضع القناع على الجلد ونتركه لمدة 60 دقيقة على الأقل، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر واستخدامه مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاثة أيام. من المرة الأولى التي تستخدمه فيها، ستلاحظ فوائد إيجابية.

تفتيح البشرة بسرعة

هذه واحدة من أفضل الوصفات لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء وتوحيد لون البشرة، وتكون الطريقة كما يلي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

بالإضافة الى 2 ملعقة كبيرة من ماء مقطرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب أرز (حجم وسط).

طريقة التحضير:

تتم معالجة الأرز جيدًا حتى يصبح طريًا ويشبه المسحوق.

يضاف النشا إلى الأرز المقشر ويمزج.

صب عصير الليمون في الماء وقلبه جيدًا.

ضع المكونات السائلة فوق المكونات الجافة وحركها جيدًا.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

بعد غسل وجهك وتجفيفه، استخدم مرطبًا مرطبًا.

لتحقيق النتائج المرجوة استخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك التفتيح الفوري

تشمل هذه الوصفة جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجلد ليبقى أبيض وخالي من البقع السوداء، وطريقتها كما يلي:

المكونات:

ملعقة من الأرز المطحون

ملعقة صغيرة نشاء.

1 ملعقة صغيرة من الحليب.

كمية كافية من الماء.

طريقة التحضير:

يخلط الأرز المطحون مع النشا ثم يضاف الحليب ويخفف الخليط بالماء حتى يتحول إلى كريمي.

ضعي المزيج بالتساوي على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

لإزالة المزيج اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

مرة واحدة في الأسبوع، تستخدم هذه الوصفة.

يؤدي الاستمرار في اتباع هذه الصيغة إلى نتائج إيجابية خلال الشهر الأول من الاستخدام.

ختامًا فتسعى العديد من الإناث إلى تفتيح البشرة كأحد أهم الأشياء التي يمكنهن القيام بها للتأكد من أن بشرتهن دائمًا جذابة وبيضاء، تتميز بالنضارة والحيوية، وخالية من البقع الداكنة أو الداكنة، لذلك زاد البحث عن كريم النشا والأرز لأنه من أفضل الوصفات الطبيعية والآمنة على البشرة، وحققت عديد من النتائج الإيجابية لدى الكثير من الفتيات.