نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. تخزين البطاطس من السنة للسنة بدون تغير في الطعم أو اللون في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات التي تحتاج تواجدها في المنزل بشكل مستمر وبكميات كبيرة وخاصةً عندما يكون عدد أفراد الأسرة كبير، وهذا لاستخدامات البطاطس الكثيرة، حيث يمكن تناولها بعدة طرق جميعها لذيذة ويحبها الكبار والصغار، لكن تشتكي الكثير من ربات البيوت من أن البطاطس تفسد بسرعة عند شراء كميات كبيرة منها، وهذا بسبب عدم معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينها، لذلك نقدم لكل ربة بيت طريقة حفظ البطاطس بأكثر من شكل.

تخزين البطاطس من السنة للسنة

عند شراء كميات كبيرة من البطاطس يجب تخزينها في البداية في مكان بارد، والمقصود بالبارد ليس وضعها في الثلاجة أو الفريزر لأن درجة البرودة في كلاهما كبيرة جداً وتسبب في زيادة نسبة السكريات في البطاطس، والتي تتحول إلى مواد مسرطنة بمجردها قليها أو تعريضها للحرارة، وللعلم فإن أفضل درجة حرارة لتخزين البطاطس هي 10 درجة مئوية، كما يجب اختيار مكان خالي من الرطوبة، بالإضافة إلى عدم غسل البطاطس من الخارج أبداً قبل تخزينها، كما يجب أن يكون المكان المخزن فيه البطاطس جيد التهوية وبعيداً عن بعض الخضروات والفواكه مثل الموز والبصل والطماطم، لأنه يخرج منها غاز الإيثلين الذي يتسبب في إنبات البطاطس في وقت قصير جداً وبالتالي تكون معرضة للعفن بشكل أسرع.

كيفية حفظ البطاطس في الثلاجة

يمكن تقشير البطاطس وتقطيعها أو حفظها كاملة دون تقطيع في طبق كبير ملئ بالماء حتى لا يتغير لون البطاطس، لكن هذه الطريقة صالحة ليوم واحد فقط، أما البطاطس المطبوخة فيمكن حفظها في الثلاجة لفترة لا تزيد عن يومين أو ثلاثة.

طريقة حفظ البطاطس في الفريزر

لحفظ البطاطس في الفريزر فيمكن تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم يتم سلقها نصف سلق في ماء مضاف له ملعقة صغيرة من الملح، وبعد ذلك نصفي مكعبات البطاطس من الماء جيداً ثم نتركها تبرداً تماماً، ثم نضعها في طبق مدهون السطح بالزيت ثم ندخل الطبق في الفريزر حتى تتجمد مكعبات البطاطس، وبعد ذلك نخرجها من الفريزر ونضعها في أكياس ثلاجة ثم نعيدها إلى الفريزر مرة أخرى.