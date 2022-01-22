بدون مواد ضارة.. وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب، القضاء نهائيا على أي مظهر من مظاهر الشيب من خلال تطبيق وصفة طبيعية من القرنفل على الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن نحصل عليها وتتوفر بالمنزل لعمل أفضل خليط طبيعي مزيل للشيب وصابغ للشعر، حيث تعتبر تلك الخلطة الطبيعية لها العديد من الخصائص والتي من أبرزها النمو بشكل جيد للشعر مع إزالة اللون الأبيض من الشعر تماما والتحسين من حالة الشعر من حيث الهيشان والقضاء على مشكلة جفاف الشعر.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

أفضل الخلطات الطبيعية والتي لها دور في حماية الشعر تماما من الجفاف، فضلا عن تأثير وصفة القرنفل على الشعر من حيث الانتهاء من مشكلة اللون الأبيض الذي قد ينتشر ما بين خصلات الشعر، ومن خلال ما يلي توضيح لأهم مقادير الوصفة القرنفل من الممكن أن نقوم بمزجه من خلال خطوات بسيطة ولكن لا بد من توفر المقادير الآتية:

ملعقة من القرنفل مطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

من الممكن التخلص تماما من الشيب من خلال الاستعمال لما قد سبق من المكونات حيث أنه لا بد من توفر المكونات بالمقدار المعلوم.

حيث تعتبر الخلطة مفيدة للشعر وتحقق الكثير من المزايا للشعر ولكن لا بد من خلط المقدار بشكل جيد.

وفي وعاء يكون ملائم مع مراعاة أن تتم الإذابة الجيدة لمكون الفازلين وهذا قبل أن يتم الخلط للمكونات.

ومن ثم تتجانس كل المكونات وتتداخل مع القرنفل وتتكون خلطة كريمية رائعة ولها أثر ممتاز في التحسين من لون الشعر.

والتخلص تماما من أمراض فروة الرأس، ومن الممكن أن يتم تطبيق الخليط من خمسة عشر إلى عشرين دقيقة على الشعر.