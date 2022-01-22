لإطلالة جريئة.. طريقة صبغ الشعر احمر بدون سحب لون بدون كيماويات احصلي على لون برغندي أو أكاجو

سوف نكتشف طريقه صبغ الشعر أحمر بدون سحب لون، بأكثر شيء يكون له نتيجة قوية، كثير من السيدات التي تكون جريئة وتحب اللون الأحمر، وتحب التغيير من لون الشعر الذي يكون عليهم إلى اللون الأحمر، ويوجد جزء من البنات التي يكون خصلات شعرها بيضاء فتحب أن تلون شعرها حتى يكون باللون الأحمر الذي يخفي اللون الأبيض تماماً.

طريقه صبغ الشعر أحمر بدون سحب لون

يوجد العديد من السيدات اللاتي يصبغن شعرهن بالصبغات الصناعية المتوفرة في الأسواق، ولكن اليوم سنخبركم بأسهل طريقة لتلوين الشعر باللون الأحمر الأكاجو بطريقة سهلة وبسيطة، وبمواد طبيعية.

المكونات

ثلاث ملاعق من الكركاديه.

ثلاث ملاعق كبيرة من البنجر المطحون.

ملعقة من بودرة دم الغزال.

طريقة الاستخدام

قومي بوضع المكونات السابقة في إناء عميق.

قومي بوضع كمية مناسبة من الماء وقلبي جيداً، ثم ارفعيها على النار.

عندما تصل المياه إلى نصف الكمية، قومي بهرس المزيج بالهراس حتى تحصلي على عجينة لينة.

قسمي شعرك لخصلات وابدئي في توزيع المزيج السابق على الشعر.

بعد ثلاث ساعات اغسلي الشعر.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر البرغندي

يمكنكِ استعمال صبغة باليت مع الاكسجين بدون امونيا.

المكونات

صبغة نوعها باليت باللون الأحمر.

أكياس بلاستيك.

كوب أو طبق صغير.

فرشاة لتوزيع الصبغة.

معلقتين كبيرة من الفازلين.

زجاجة اكسحين لا يوجد فيها أمونيا.

القفازين لحماية اليدين.

الطريقة

في الطبق يتم وضع زجاجة الأكسجين، على الصبغة الذي يكون لونها احمر.

وبعدها قلبي كل المكونات مع بعضهم بالفرشاة.

قومي بدهن الوجه بالفازلين حتى لا يقع عليه صبغة.

ويجب صبغ جذور الشعر بعد الانتهاء من صبغ الشعر كله.

ضعي الكيس البلاستيك على شعرك لمدة ساعة.

ثم تغسلي شعرك تماماً من الصبغة بالمياه الدافئة والشامبو.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقه صبغ الشعر أحمر بدون سحب لون ،بالطريقة والمكونات البسيطة جداً، فهي تغير للشكل بالكامل وتزيد من الاهتمام بالشعر، وتجعل حواء تظهر بمظهرها الجميل أمام زوجها وأهلها، تألقي بنتيجة رائعة، وحتى تحصل كل سيدة على أعلى درجة ثبات للون يجب بعد ثلاثة أيام من الصبغة ولا يكون قبل ثلاثة أيام.