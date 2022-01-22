صينية الدجاج بالبطاطس والجبن بطريقة سهلة ومبتكرة وبمذاق لذيذ ومميز

صينية الدجاج بالبطاطس والجبن ، من الأكلات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها ذات مكانة خاصة عند الجميع، نظرا لاحتوائها على البطاطس والدجاج والخضار المفضل عند الجميع، كما تضفي هذ المكونات على الأكلة المذاق المميز والخاص الذي لا يوصف، وتتميز بفائدتها الصحية وبقيمتها الغذائية العالية أيضا، كما أنها طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وكنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس والاستماع بمذاقها الخاص والمميز مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية الدجاج بالبطاطس والجبن بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل.

مكونات صينية الدجاج بالبطاطس والجبن

تتكون صينية الدجاج بالبطاطس والجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 حبات بطاطس مقطع شرائح.

حبة بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

2 فيليه دجاج مقطع مكعبات كبيرة (600 جم).

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

سبع بهارات.

طماطم مقطع شرائح (اختياري).

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم أو البقدونس.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرئها).

مقادير الصلصة

2 بيضة.

علبة كريمة (200 مل).

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية الدجاج بالبطاطس والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر صينية، ثم نضيف إليها الزيت النباتي وجوانح البصل، ثم شرائح البطاطس، ثم نوزع فوق البطاطس القليل من الزيت النباتي.

ثم نرش فوقه الملح والفلفل الأسود والبابريكا والسبع بهارات.

ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه مكعبات الدجاج والملح والفلفل الأسود والبابريكا والسبع بهارات، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والكريمة والكاري والنعناع والملح، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضع مكعبات الدجاج فوق شرائح البطاطس.

ثم نوزع فوقها الكريمة، ثم نغطي الصينية بورقة زبدة، ثم بورق فويل.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركها لمدة 40 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونزيل ورق الزبدة والفويل، ثم نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة، ثم شرائح الطماطم والقليل من الملح.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونوزع على الوجه بصل أخضر مفروم ناعم.

ثم نقدم صينية الدجاج بالبطاطس والجبن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد الدجاج

يحتوي الدجاج على الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: