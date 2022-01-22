بدون ألم.. إزالة الشعر الزائد بالفازلين نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

إزالة الشعر الزائد بالفازلين من الممكن أن يتم من خلالها التخلص تماما من أي شعر وهذا ما يكون من خلال الاستخدام لمكون الفازلين ويتم خلطه مع عدد من المكونات الطبيعية الأخرى، حيث تعد تلك الوصفة من أهم الوصفات التي لها دور في حماية البشرة من أي تعرض للبثور أو الندبات والتي قد تظهر بعد الاستخدام لأي وصفة من الوصفات التقليدية والتي قد تستعمل لإزالة الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم مكونات تلك الخلطة الطبيعية وطريقة التحضير السريعة لها.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من الممكن أن تزال كل بصيلات الشعر من الطبقة السطحية من البشرة وهذا ما يكون من خلال الاستخدام لتلك الخلطة الطبيعية والتي يكون المكون الأساسي فيها هو الفازلين ومن ثم يتم استعمال المكونات التي يكون لها أثر رائع على البشرة ومن أهم آثار الخليط على البشرة إزالة تامة للشعر مع تحقيق النضارة الكاملة للبشرة، وإزالة أي أثر للجلد الشاحب من خلال عمل تقشير طبيعي خفيف للبشرة وفيما يأتي أهم مكونات الخليط وطريقة تحضيره لا بد من توفر المقادير الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من بودرة الحمص.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من السهل تحضيرها سريعا من خلال أن نقوم بإحضار وعاء نقوم فيه بإذابة الفازلين مع مكون جل الصبار.

ثم تضاف كل المكونات من البودرة للترمس مع الحمص والنشا، ومن الممكن أن يتم مزج المكونات باستعمال أداة ملائمة حتى نحصل على خليط كريمي مناسب.

يسهل استعماله على البشرة ومن ثم يوضع على البشرة من أي منطقة من الجسم حيث تتم الإزالة للشعر من خلال استعمال طبقة رقيقة من خليط الفازلين.